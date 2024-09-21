Hep Ders Çalışmış: 44 Yıl Hapsi İstenen Bahar Candan Tahliye Olduktan Sonra İlk Defa Konuştu
Hep Ders Çalışmış: 44 Yıl Hapsi İstenen Bahar Candan Tahliye Olduktan Sonra İlk Defa Konuştu
Geçtiğimiz gece tahliye edilen Bahar Candan ilk defa kameralara konuştu. Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Bahar Candan, hep ders çalıştığını ve en büyük önceliğinin okul olduğunu söyledi.
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Polatların ardından geçtiğimiz gece Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.
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İddianamede Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davadaki gelişmeler devam ederken tahliyesine karar verilen Bahar Candan ilk defa kameralara konuştu.
44 yıl hapsi istenen Bahar Candan tahliye sonrası “Çok mutluyum aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Çok zor günlerdi inanamıyorum... Okulumu bitirmek istiyorum. Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok kilo aldım. 10 ay iyi bir zaman dilimiydi ailemin bana öğrettiklerini hatırladım.” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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