Sahne Aldığı Mekanda Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'a Kalp Masajı Yapıldığı Anlar Ortaya Çıktı!

İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde aniden fenalaşan Metin Arolat’a kalp masajı yapıldı, ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın görüntüleri ve kalp masajı yapılan an sosyal medyada paylaşıldı.