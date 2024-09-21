Sahne Aldığı Mekanda Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'a Kalp Masajı Yapıldığı Anlar Ortaya Çıktı!
Sahne Aldığı Mekanda Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'a Kalp Masajı Yapıldığı Anlar Ortaya Çıktı!
İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde aniden fenalaşan Metin Arolat’a kalp masajı yapıldı, ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın görüntüleri ve kalp masajı yapılan an sosyal medyada paylaşıldı.
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90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlü ismin klibinde imzası bulunan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirdi.
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İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde performans sergileyen Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahnedeyken kalp masajı yapılan şarkıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu yaptığı açıklamada şarkıcının yaptığı "ölümcül" diyet yüzünden vefat ettiğini ifade etmişti.
Olay anında hemen müdahale edilerek kalp masajı yapılan Arolat’ın ölüm kalım savaşı verdiği son anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o anlar:
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