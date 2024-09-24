Kendall Jenner Gibi Dünyaca Ünlü İsimlerle Aynı Podyumda Yürüyen Pınar Deniz'in Elbisesini İnceliyoruz
Kendall Jenner Gibi Dünyaca Ünlü İsimlerle Aynı Podyumda Yürüyen Pınar Deniz'in Elbisesini İnceliyoruz
Ünlü bir markanın defilesinde yürüyen güzeller güzeli oyuncu Pınar Deniz resmen podyumun tozunu attırmış ve bilinen isimlerle birlikte boy göstermişti. Pınar Deniz'in tercih ettiği elbisenin detaylarına gelin birlikte bakalım!
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Kaan Yıldırım'la uzun süredir devam eden ilişkilerini Roma'da yaptıkları romantik düğünle taçlandıran Pınar Deniz adından sık sık bahsettiriyor.
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2 aylık hamile olduğu bilinen Deniz bildiğiniz gibi Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da bizleri temsil ediyor ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
Geçtiğimiz gece hamile güzelliğiyle ve tüm ihtişamıyla dünyaca ünlü isimlerle birlikte podyumda yürüyen Pınar Deniz bir kez daha herkesi büyülemişti.
Güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde yürüyen Pınar Deniz 'Selezza London'ın Nova Maxi Dress elbisesini tercih etti.
Beyazlar içinde resmen podyumda süzülen Deniz'in elbisesinin fiyatı ise yaklaşık 20 bin TL.
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