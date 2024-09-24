Yüzü Olduğu Markanın Lansmanında Bebek Mavisi Elbisesiyle Parlayan Hande Erçel'in Zayıflığı Dikkat Çekti

Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Hande Erçel tercih ettiği bebek mavisi elbise ve uzun eldivenlerle sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimileri Erçel'in zayıflığına dikkat çekerken kimileri de kendisini bir hayli zarif buldu. Gelin Erçel'in tercih ettiği elbisenin detaylarına birlikte bakalım!