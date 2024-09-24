Yüzü Olduğu Markanın Lansmanında Bebek Mavisi Elbisesiyle Parlayan Hande Erçel'in Zayıflığı Dikkat Çekti
Yüzü Olduğu Markanın Lansmanında Bebek Mavisi Elbisesiyle Parlayan Hande Erçel'in Zayıflığı Dikkat Çekti
Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Hande Erçel tercih ettiği bebek mavisi elbise ve uzun eldivenlerle sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimileri Erçel'in zayıflığına dikkat çekerken kimileri de kendisini bir hayli zarif buldu. Gelin Erçel'in tercih ettiği elbisenin detaylarına birlikte bakalım!
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Türk televizyonunun parlayan yıldızlarından Hande Erçel, son dönemdeki projeleri ve etkileyici stiliyle dikkat çekiyor.
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“Sen Çal Kapımı” dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Erçel, hem oyunculuğu hem de moda seçimleriyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.
Son olarak Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişki sayesinde Sabancılara gelin gideceği düşünülen Erçel tüm gözlerin kendisine dönmesine neden olmuştu.
Artık her hareketiyle magazin manşetlerine yerleşen Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı cesur ve şık pozlarla da çok konuşuluyor.
Yüzü olduğu markanın geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen lansmanında boy gösteren Hande Erçel yine hem muhabirlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının odak noktası oldu.
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Tercih ettiği bebek mavisi uzun elbise ve uzun eldivenlerle parlayan Erçel kimilerinin beğenisini toplarken kimileri tarafından eleşitirldi.
Güzel oyuncunun Leam Almes markasına ait olan elbisesinin fiyatı ise 13.500 TL.
Kimileri güzel oyuncunun zarifliğini överken...
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Kimileri de zayıflığından gözlerini alamadı...
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