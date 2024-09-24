24'ten 46'ya! Birbirinden Güzel Ünlü Oyuncularımız Gelin Olup Gittiklerinde Kaç Yaşındaydı?
24'ten 46'ya! Birbirinden Güzel Ünlü Oyuncularımız Gelin Olup Gittiklerinde Kaç Yaşındaydı?
Türk sinema ve televizyon dünyasında pek çok ünlü oyuncu, kariyerlerinin en parlak dönemlerinde evlilik yoluna adım attı. Hem evlendikleri kişilerle hem de güzellikleriyle dikkat çeken güzel oyuncularımız evlendikleri sırada kaç yaşındaymış gelin birlikte inceleyelim!
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Türk televizyon ve sinema dünyasında birbirinden başarılı birçok kadın oyuncu, kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını birleştirerek gelinlik giyme kararı aldı.
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Peki Türk magazin dünyasının gözde oyuncuları gelin olduklarında kaç yaşındaydı? Gelin, hangi ünlümüz kaç yaşındayken evlenmiş birlikte bakalım!
Neslihan Atagül
Alina Boz
Almeda Abazi
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Bensu Soral
Burcu Biricik
Yasemin Özilhan
Bergüzar Korel
Ebru Şahin
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Seda Bakan
Hazal Kaya
Öykü Karayel
Pelin Karahan
Sinem Kobal
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Beren Saat
Hande Soral
Pelin Akil
Fulya Zenginer
Fahriye Evcen
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Eda Ece
Melisa Aslı Pamuk
Pınar Altuğ
Azra Akın
Gupse Özay
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Yıldız Çağrı Atiksoy
Aslı Enver
Başak Dizer
Bengü
Ezgi Mola
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Songül Öden
Demet Evgar
Burcu Esmersoy
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