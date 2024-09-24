24'ten 46'ya! Birbirinden Güzel Ünlü Oyuncularımız Gelin Olup Gittiklerinde Kaç Yaşındaydı?

Türk sinema ve televizyon dünyasında pek çok ünlü oyuncu, kariyerlerinin en parlak dönemlerinde evlilik yoluna adım attı. Hem evlendikleri kişilerle hem de güzellikleriyle dikkat çeken güzel oyuncularımız evlendikleri sırada kaç yaşındaymış gelin birlikte inceleyelim!