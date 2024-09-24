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24'ten 46'ya! Birbirinden Güzel Ünlü Oyuncularımız Gelin Olup Gittiklerinde Kaç Yaşındaydı?

24'ten 46'ya! Birbirinden Güzel Ünlü Oyuncularımız Gelin Olup Gittiklerinde Kaç Yaşındaydı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 23:59

Türk sinema ve televizyon dünyasında pek çok ünlü oyuncu, kariyerlerinin en parlak dönemlerinde evlilik yoluna adım attı. Hem evlendikleri kişilerle hem de güzellikleriyle dikkat çeken güzel oyuncularımız evlendikleri sırada kaç yaşındaymış gelin birlikte inceleyelim!

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Türk televizyon ve sinema dünyasında birbirinden başarılı birçok kadın oyuncu, kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını birleştirerek gelinlik giyme kararı aldı.

Türk televizyon ve sinema dünyasında birbirinden başarılı birçok kadın oyuncu, kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını birleştirerek gelinlik giyme kararı aldı.

Peki Türk magazin dünyasının gözde oyuncuları gelin olduklarında kaç yaşındaydı? Gelin, hangi ünlümüz kaç yaşındayken evlenmiş birlikte bakalım!

Peki Türk magazin dünyasının gözde oyuncuları gelin olduklarında kaç yaşındaydı? Gelin, hangi ünlümüz kaç yaşındayken evlenmiş birlikte bakalım!

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