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Aşka İkinci Şans mı Verildi? Paylaşımlarıyla Göz Dolduran Edda Dora ve Murat Dalkılıç'ın Barıştığı Söylendi

Aşka İkinci Şans mı Verildi? Paylaşımlarıyla Göz Dolduran Edda Dora ve Murat Dalkılıç'ın Barıştığı Söylendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 19:35

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Edda Dora ve Murat Dalkılıç ikilisinin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı idda edilmişti. Kısa sürenin ardından çift yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

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Gerek sahne performansları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla etkileşimde bulunmayı sürdüren Murat Dalkılıç adından sık sık bahsettiriyor.

Gerek sahne performansları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla etkileşimde bulunmayı sürdüren Murat Dalkılıç adından sık sık bahsettiriyor.

Kendisi gibi şarkıcı olan Edda Dora ile birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleriyle manşetlere düşmüştü.

Kendisi gibi şarkıcı olan Edda Dora ile birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleriyle manşetlere düşmüştü.

Sevgilisi için İngiltere'ye taşındığını söyleyen Murat Dalkılıç üzerinde dolaşan kara bulutlarla gündeme gelmesinin ardından "o dövmelere ne olacak şimdi?" gibi tepkilere yol açmıştı.

Sevgilisi için İngiltere'ye taşındığını söyleyen Murat Dalkılıç üzerinde dolaşan kara bulutlarla gündeme gelmesinin ardından "o dövmelere ne olacak şimdi?" gibi tepkilere yol açmıştı.

Detaylardan burada bahsettik:

Murat Dalkılıç'ın bitirdiği söylenen ilişkiye @gazetemagazin'in haberine göre ikinci bir şans verildiği iddia edildi.

Murat Dalkılıç'ın bitirdiği söylenen ilişkiye @gazetemagazin'in haberine göre ikinci bir şans verildiği iddia edildi.

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