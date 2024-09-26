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Bedri Güntay Sektöre Sitem Etmişti: Pelin Karahan Yeni Sezonda Ekranlara Dönünce Eşi Yalnızlıktan Dert Yandı

Bedri Güntay Sektöre Sitem Etmişti: Pelin Karahan Yeni Sezonda Ekranlara Dönünce Eşi Yalnızlıktan Dert Yandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 11:28

Pelin Karahan Kirli Sepeti dizisiyle ekranlara geri döndü. Eşi Bedri Güntay geçtiğimiz aylarda yapımcılara seslenmiş ve karısını desteklemişti. Güntay bu sefer de Karahan'ı göremediği için dert yandı!

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Çoğumuzun Kavak Yelleri dizisiyle tanıdığı, Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Pelin Karahan, son dönemde özel hayatıyla adından bahsettiriyordu.

Çoğumuzun Kavak Yelleri dizisiyle tanıdığı, Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Pelin Karahan, son dönemde özel hayatıyla adından bahsettiriyordu.

2014'te evlendiği iş insanı Bedri Güntay'la yaptığı evlilikten Ali Demir ve Can isminde dünyalar tatlısı iki oğlu olan Karahan gözlerden kalpler çıkartmaya devam ediyor.

2014'te evlendiği iş insanı Bedri Güntay'la yaptığı evlilikten Ali Demir ve Can isminde dünyalar tatlısı iki oğlu olan Karahan gözlerden kalpler çıkartmaya devam ediyor.

Aile yaşantısına odaklanan Karahan son dönemde ekranlardan bir hayli uzak kalmış, eşi Bedri Güntay da bu duruma sitem ederek yapımcılara seslenmişti!

Aile yaşantısına odaklanan Karahan son dönemde ekranlardan bir hayli uzak kalmış, eşi Bedri Güntay da bu duruma sitem ederek yapımcılara seslenmişti!

"Eşim oynayana kadar ben dizi seyretmeyeceğim" diyen Bedri Güntay'ın bu isyanının ardından Pelin Karahan 'Kirli Sepeti'nin yeni sezonuna dahil olmuştu.

"Eşim oynayana kadar ben dizi seyretmeyeceğim" diyen Bedri Güntay'ın bu isyanının ardından Pelin Karahan 'Kirli Sepeti'nin yeni sezonuna dahil olmuştu.

Detaylar için:

Dün gece gerçekleşen Now TV'nin lansmanına katılan Pelin Karahan muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Setlere dönmenize en çok sevinen Bedri Bey herhalde?" sorularına "Şimdi de 'seni göremiyorum diye üzülüyorum' diyor, yapacak bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

Dün gece gerçekleşen Now TV'nin lansmanına katılan Pelin Karahan muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Setlere dönmenize en çok sevinen Bedri Bey herhalde?" sorularına "Şimdi de 'seni göremiyorum diye üzülüyorum' diyor, yapacak bir şey yok" şeklinde cevap verdi.
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Gelin o anlara birlikte bakalım:

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