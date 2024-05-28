Hakkını Yedirmedi: Pelin Karahan'ın Eşi Bedri Güntay'ın Yapımcılara Sitemi "Koca Gibi Koca" Dedirtti!
Hakkını Yedirmedi: Pelin Karahan'ın Eşi Bedri Güntay'ın Yapımcılara Sitemi "Koca Gibi Koca" Dedirtti!
Pelin Karahan ve Bedri Güntay, @muhabironline2dan Tolga Bozduman tarafından görüntülendi. 'Favori diziniz var mı?' sorusuna Pelin Karahan'ın eşinden gelen sitemli cevap 'helal olsun!' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı tanımayanınız yoktur!
Uzunca bir süredir herhangi bir projede yer almayan Pelin Karahan, son zamanlarda fit görünümü, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Ayrıca 2014'te evlendiği iş insanı Bedri Güntay'la ve bu evlilikten olan iki dünya tatlısı oğluyla paylaştığı musmutlu pozlarla kalbimizi eritiyor kendisi.
Fakat kendisini ekranlarda görmeyi çok özlediğimiz de su götürmez bir gerçek! Zaten şimdi bahsedeceğimiz konu da tam olarak bununla ilgili. Çünkü meğer yalnız değiliz! Hatta bizden çok eşi Bedri Güntay rahatsızmış bu ekranlarda olmama durumundan!
Nasıl derseniz hemen anlatalım! Geçtiğimiz saatlerde bir oyunun gala gecesine giden Pelin Karahan ve Bedri Güntay, @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülendi! Çiftin röportajının en can alıcı kısmı ise Bedri Güntay'ın yapımcılara sitem ettiği anlar oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Valla ben eşim oynayana kadar ben dizi seyretmeyeceğim" diyen Bedri Güntay, "inşallahTürkiye'deki yapımcılar biraz mantaliteyi değiştirirse biz de göreceğiz" diyerek lafını gerekli yerlere yolladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın