Sıla Şarkısına Yorumuyla Hayran Bırakmıştı: Ceyda Düvenci'nin Dünya Güzeli Kızı Melisa'nın Hayali Gerçek Oldu!
Sıla Şarkısına Yorumuyla Hayran Bırakmıştı: Ceyda Düvenci'nin Dünya Güzeli Kızı Melisa'nın Hayali Gerçek Oldu!
Geçtiğimiz ay, Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' şarkısını seslendiren ve kendine hayran bırakan Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa hayalini gerçekleştirdi!
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Ceyda Düvenci'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen serebral palsi hastası dünyalar güzeli kızı Melisa Akgün'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Ceyda Düvenci'nin sosyal medya paylaşımlarından yakinen takip ettiğimiz Melisa, ilk günden bu yana annesini gururlandırırken hepimizin kalbini eritti biliyorsunuz!
Geçtiğimiz aylarda da Melisa'nın daha önce bilmediğimiz bir yeteneği olduğunu öğrenmiş, ülkece bayılmıştık kendisine hatırlarsanız!
Annesine, anneler günü sürprizi yapan ve Sıla'nıın "Zahmet Olmazsa" şarkısını yorumlayan Melisa, sesiyle de tarzıyla da hepimizi büyülemişti. Kaçıranlar için videoyu şöyle bırakalım!
Geçtiğimiz saatlerde Melisa'nın hayali gerçekleşti! Melisa, videosunu paylaşıp "bana en güzel bayram hediyesi Melisa'mdan geldi" diyerek kendisini destekleyen, hayranı olduğu Sıla'nın konserini canlı canlı izlemeye gitti!
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Melisa'nın tatlı heyecanı kameralara yansıdı, Sıla'yla sahne almak istediğini söylemesi ise herkese "O günler de yakın Melisa, sen devam et!" dedirtti!
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