Babanın Hacı Sabancı Olduğu İddia Edilmişti: Gayrimeşru Çocuk Davasında Söylentiler Yine Yalanlandı!

Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı hakkında çıkan gayrimeşru çocuk iddialarında yeni bir gelişme yaşandığı iddia edilmiş ve Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre babanın Hacı Sabancı çıktığı söylenmişti. Sabancı, Avukatı Yunus Egemenoğlu aracılığıyla o iddiaları yalanladı.