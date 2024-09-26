Babanın Hacı Sabancı Olduğu İddia Edilmişti: Gayrimeşru Çocuk Davasında Söylentiler Yine Yalanlandı!
Babanın Hacı Sabancı Olduğu İddia Edilmişti: Gayrimeşru Çocuk Davasında Söylentiler Yine Yalanlandı!
Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı hakkında çıkan gayrimeşru çocuk iddialarında yeni bir gelişme yaşandığı iddia edilmiş ve Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre babanın Hacı Sabancı çıktığı söylenmişti. Sabancı, Avukatı Yunus Egemenoğlu aracılığıyla o iddiaları yalanladı.
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Nazlı Sabancı ve minik kızları Alara ile kurdukları sevimli aile ile dikkat çeken Hacı Sabancı bir süredir ortaya atılan iddialarla baş başa bildiğiniz gibi.
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Arzu ve Ömer Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın F.D.'nin söylemleri üzerine 3 yaşında Uzay isimli bir oğlu olduğu iddia edilmiş ve F.D babalık testi ve nüfuza alma talebinde bulunmuştu.
Ardından Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'nun açıklamasıyla davaya gizlilik kararı ve dosyaya her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde de önemli bir gelişme yaşanmış ve Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre DNA sonuçlarının açıklandığı söylenerek babanın Hacı Sabancı olduğu iddia edilmişti.
Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu ortaya atılan iddiaları kısa sürede yalanlayarak mahkemenin böyle bir kararı dahi olmadığını açıkladı.
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İşte Sabancı'nın kamuoyuna avukatı aracılığıyla yaptığı o açıklama:
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