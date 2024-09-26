NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damgasını Vuran Ünlülerin Kombinlerini Oyluyoruz!
NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damgasını Vuran Ünlülerin Kombinlerini Oyluyoruz!
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Ebru Şahin
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Gonca Vuslateri
Bade İşçil
Hayal Köseoğlu
Duygu Sarışın
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Damla Sönmez
Cansu Tosun
Ezgi Eyüboğlu
Helin Kandemir
Nilsu Berfin Aktaş
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Fırat Tanış
Pelin Karahan
Bennu Yıldırımlar
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