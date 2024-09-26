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NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damgasını Vuran Ünlülerin Kombinlerini Oyluyoruz!

NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damgasını Vuran Ünlülerin Kombinlerini Oyluyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 09:02

Geçtiğimiz gece NOW TV'nin yeni sezonuna 'merhaba' denilen lansman gecesi gerçekleşti, sahneyi Teoman şenlendirdi ve Rock'n Roll temalı gece resmen ünlüler geçidine dönüştü. Gecede birbirinden renkli anlar yaşanırken tarzını konuşturan isimlerin kıyafet tercihleri nasıldı? Gelin birlikte oylayalım!

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