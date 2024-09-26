Dostu Metin Arolat'ın Vefatından Sonra Sahnede Fenalaşmıştı: Gülşen'e Murat Boz'dan Moral Konuşması Gecikmedi
Dostu Metin Arolat'ın Vefatından Sonra Sahnede Fenalaşmıştı: Gülşen'e Murat Boz'dan Moral Konuşması Gecikmedi
Yakın arkadaşı ve hit şarkılarının klibine imza atan Metin Arolat'ın vefatından en çok etkilenen isimlerden biri Gülşen olmuştu. Şarkıcı cenazenin ardından gerçekleşen konserinde 'Bangır Bangır' şarkısını seslendirirken fenalaşmıştı. Konserin ilerleyen saatlerinde Gülşen'e en büyük desteği Murat Boz verdi!
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İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan Metin Arolat ilk şarkısını seslendirmeye başladığında aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arolat kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve sanat camiasını yasa boğmuştu.
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Gülşen ise birçok hit şarkısının klip yönetmenliğini yapan Metin Arolat'ın vefatıyla resmen sarsılmış, cenazedeki görüntüleri yürek burkmuştu.
Cenazenin gerçekleştiği akşam sahne alan Gülşen, klibini Arolat’ın yönettiği "Bangır Bangır" şarkısını söylerken fenalaşmış ve sahneden inmek zorunda kalmıştı.
Konserine ilerleyen dakikalarda kaldığı yerden devam eden Gülşen'e o gün eşlik eden isim ise Murat Boz'du! Murat Boz seyircilerin arasından Gülşen'e destek verdi.
Murat Boz "Kimseyi sevmek istemiyorum, çok üzülüyorum ben sonra." diyen Gülşen'i "Öyle bir şey yok sevmeye devam." sözleriyle teselli etti👇
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