Dostu Metin Arolat'ın Vefatından Sonra Sahnede Fenalaşmıştı: Gülşen'e Murat Boz'dan Moral Konuşması Gecikmedi

Yakın arkadaşı ve hit şarkılarının klibine imza atan Metin Arolat'ın vefatından en çok etkilenen isimlerden biri Gülşen olmuştu. Şarkıcı cenazenin ardından gerçekleşen konserinde 'Bangır Bangır' şarkısını seslendirirken fenalaşmıştı. Konserin ilerleyen saatlerinde Gülşen'e en büyük desteği Murat Boz verdi!