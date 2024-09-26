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Yakın Dostu Metin Arolat'ın Son Anlarının Paylaşılmasına Armağan Çağlayan'dan Tepki Gecikmedi!

Yakın Dostu Metin Arolat'ın Son Anlarının Paylaşılmasına Armağan Çağlayan'dan Tepki Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 13:23

Armağan Çağlayan yakın dostu Metin Arolat'ın paylaşılan son anlarına tepki gösterdi.

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Metin Arolat geçtiğimiz hafta sahnede aniden fenalaşmış ve kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetmişti.

Metin Arolat geçtiğimiz hafta sahnede aniden fenalaşmış ve kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetmişti.

Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Demet Akalın, Seda Bakan, Gülşen gibi birçok ünlü isim üzüntüsünü dile getirmişti.

Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Demet Akalın, Seda Bakan, Gülşen gibi birçok ünlü isim üzüntüsünü dile getirmişti.

Vefatından iki gün önce yakın dostu Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Metin Arolat'ın açıklamları gündem olmuştu.

Vefatından iki gün önce yakın dostu Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Metin Arolat'ın açıklamları gündem olmuştu.

Ünlü sanatçının ani vefatının ardından ortaya çıkan sahne görüntüleri ve son anları görenlerin bir kez daha içini parçalamıştı.

Ünlü sanatçının ani vefatının ardından ortaya çıkan sahne görüntüleri ve son anları görenlerin bir kez daha içini parçalamıştı.

Detaylardan burada bahsettik:

Geçtiğimiz gün ise Arolat'ın sahnedeki bir başka görüntüsü ortaya çıkmıştı:

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Metin Arolat'ı toprağa veren Armağan Çağlayan ortaya çıkan görüntülerin ardından tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Metin Arolat'ı toprağa veren Armağan Çağlayan ortaya çıkan görüntülerin ardından tepkisini dile getirdi.
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