Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Metin Arolat'ın Sahne Aldığı Mekanda Fenalaşıp Düştüğü Anlara Ait Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Metin Arolat'ın Sahne Aldığı Mekanda Fenalaşıp Düştüğü Anlara Ait Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 15:07

Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

KAYNAK: EKOL TV

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Ünlü sanatçıya ilk müdahale sahnede yapılırken ambulansla hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçıya ilk müdahale sahnede yapılırken ambulansla hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde ünlü sanatçının seyircilerin yanına oturup şarkı söylediği sırada kendinden geçip masaya düştüğü görüldü.

Görüntülerde ünlü sanatçının seyircilerin yanına oturup şarkı söylediği sırada kendinden geçip masaya düştüğü görüldü.

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın