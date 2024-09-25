Metin Arolat'ın Sahne Aldığı Mekanda Fenalaşıp Düştüğü Anlara Ait Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Metin Arolat'ın Sahne Aldığı Mekanda Fenalaşıp Düştüğü Anlara Ait Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
KAYNAK: EKOL TV
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.
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Ünlü sanatçıya ilk müdahale sahnede yapılırken ambulansla hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmişti.
Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
Görüntülerde ünlü sanatçının seyircilerin yanına oturup şarkı söylediği sırada kendinden geçip masaya düştüğü görüldü.
İşte o anlar 👇🏻
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