Nevşin Mengü, Cezaevinde Namaz Kılmaktan Dizlerinin Karardığını Söyleyen Polatlara Sert Çıkıştı!
Nevşin Mengü, Cezaevinde Namaz Kılmaktan Dizlerinin Karardığını Söyleyen Polatlara Sert Çıkıştı!
Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın 'Engin'in cezaevinde namaz kılmaktan dizleri karardı' paylaşımına epey sinirlenince Polatlara sert çıkıştı.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi biliyorsunuz ki.
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Eşinden önce tahliye olan Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliyesinden sonra sosyal medya detoksuna da son vererek sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti hatta!
Cezaevi günlerini anlatarak sık sık zor zamanlar atlattığını belirten Polat, geçtiğimiz günlerde de eşi Engin Polat'ın cezaevinde namaz kılmaktan dizlerinin karadığını anlattığı bir paylaşım yapmıştı hatırlarsanız 👇🏻
Polatların açıklamasını duyduktan sonra sinirlenen ünlü gazeteci Nevşin Mengü ise resmen açtı ağzını yumdu gözünü!
Cezaevine seccade sokulabildiğini söyleyen Mengü, "Ulan sanki burası Sovyet Rusya'nın çalışma kampına mı gitti bunlar? Yok ya orada filan ne yok? Herhalde cezaevinde istesen seccadeden bol bir şey bulamazsın." açıklamalarında bulundu.
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Mengü, "İşin yolunu öğrenmişler. Ah namaz kılarken filan ama müstehak! Böyle yönetiliyor bu ülke" açıklamaları ile isyan etti.
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