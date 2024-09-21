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Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'i Yıldönümü Yemeği Yerine Derbiye Götürmesi "Sek Erkek" Dedirtti

Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Demirel'i Yıldönümü Yemeği Yerine Derbiye Götürmesi "Sek Erkek" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 21:56

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'i yıldönümlerinde romantik yemek yerine Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götürmesi 'Sek erkek' dedirtti!

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Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yere sahip olan Volkan Demirel, 21 Eylül 2010 tarihinde hayatını 2009 yılının Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever ile birleştirmişti biliyorsunuz ki.

Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yere sahip olan Volkan Demirel, 21 Eylül 2010 tarihinde hayatını 2009 yılının Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever ile birleştirmişti biliyorsunuz ki.

Birlikte paylaştıkları her karede aşklarını yüksek sesle haykıran çiftimiz, sadece bakışlarından bile birbirlerine ne kadar aşık olduklarını belli ediyor.

Birlikte paylaştıkları her karede aşklarını yüksek sesle haykıran çiftimiz, sadece bakışlarından bile birbirlerine ne kadar aşık olduklarını belli ediyor.

Tabii Volkan Demirel'in eşinden başka bir aşkı daha var! O da şüphesiz ki Fenerbahçe!

Tabii Volkan Demirel'in eşinden başka bir aşkı daha var! O da şüphesiz ki Fenerbahçe!

Bugün yıldönümü yemeği yerine eşi Zeynep Demirel'i Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götüren Demirel, Fenerbahçe sevgisini de bir kez daha kanıtlamış oldu!

Bugün yıldönümü yemeği yerine eşi Zeynep Demirel'i Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götüren Demirel, Fenerbahçe sevgisini de bir kez daha kanıtlamış oldu!

Volkan Demirel'in eşini derbi izlemeye götürmesi ise "Bir erkeğin maksimum romantiklik seviyesi bu olmalı" dedirtti!

Volkan Demirel'in eşini derbi izlemeye götürmesi ise "Bir erkeğin maksimum romantiklik seviyesi bu olmalı" dedirtti!
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