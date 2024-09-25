Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Murat Övüç Oğlunun Uygunsuz Videolarını Çeken Arkadaşlarına Ateş Püskürdü!
Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Murat Övüç Oğlunun Uygunsuz Videolarını Çeken Arkadaşlarına Ateş Püskürdü!
Murat Övüç, oğlunun arkadaşları tarafından uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı. Oğlunun arkadaşlarının fotoğraf ve videoları silmek için para istediğini söyleyen Övüç, öfke kustu!
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İlişki tavsiyeleri verdiği paylaşımlarla adını geniş kitlelere duyuran Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Sosyal medya içerikleriyle ve yapığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Murat Övüç'ün sahne aldığı kadınlar matineleri de epey meşhur biliyorsunuz ki.
Ancak Övüç'ün bugünkü gündemi ise bambaşkaydı. Alanya'ya sahne almaya giden Övüç, oğlunun şantaja uğradığını ve arkadaşları tarafından uygunsuz görüntülerinin çekildiğini açıkladı.
Oğlunun arkadaşlarının görüntüleri silmek için 40 bin TL para istediğini söyleyen Övüç, açtı ağzını yumdu gözünü! Oğlunun arkadaşlarının her gün kendi evinde kaldığını ve yiyip içtiğini belirten Övüç, yaşadıkları karşısında öfkesine hakim olamadı.
İşte o anlar 👇🏻
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