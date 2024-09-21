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Sima Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Sima Tarkan Evli mi, Ne İş Yapıyor?

Sima Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Sima Tarkan Evli mi, Ne İş Yapıyor?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 22:19

Sosyetenin popüler isimlerinden biri olan Sima Tarkan, sosyal medyada ürettikleri içerikler ile tanınıyor. Geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Mark Başoğlu ile dünyaevine giren Tarkan, Dilasima Group ailesinin de en küçük üyesi.

Peki Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sima Tarkan'ın eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Tüm soruların cevabı için sizi içeriğimize alalım!

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Sima Tarkan kimdir?

Sima Tarkan kimdir?

Sima Tarkan, sosyal medya fenomeni ve influencer olarak tanınan bir isimdir. Sosyal medyada özellikle Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üreten Tarkan; moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Sima Tarkan aynı zamanda Dilasima Group’un ardındaki Tarkan ailesinin en genç üyesidir.

Sima Tarkan'ın eğitim durumu nedir?

Sima Tarkan'ın eğitim durumu nedir?

İlkokulu Vancouver'da bitiren Tarkan, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınmış ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirmiştir.

Sima Tarkan kaç yaşındadır?

Sima Tarkan kaç yaşındadır?

1995 yılında California'da doğan Sima Tarkan, şu an 29 yaşındadır.

Sima Tarkan evli mi?

Sima Tarkan evli mi?

Sosyetenin genç temsilcilerinden biri olan Sima Tarkan, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mark Başoğlu'yla geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmiştir. Ünlü ismin nikahı İstanbul'daki evinde gerçekleşirken düğünü ise İtalya'da büyük bir organizasyon ile kutlanmıştır.

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