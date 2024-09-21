Sima Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Sima Tarkan Evli mi, Ne İş Yapıyor?

Sosyetenin genç temsilcilerinden biri olan Sima Tarkan, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mark Başoğlu'yla geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmiştir. Ünlü ismin nikahı İstanbul'daki evinde gerçekleşirken düğünü ise İtalya'da büyük bir organizasyon ile kutlanmıştır.