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Dila Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Dila Tarkan'ın Eğitim Durumu Nedir, Ne İş Yapıyor?

Dila Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Dila Tarkan'ın Eğitim Durumu Nedir, Ne İş Yapıyor?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 21:04

Sosyetenin popüler isimlerinden ve Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından biri olan Dila Tarkan, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde biricik kardeşi Sima Tarkan'ın düğün hazırlıkları ile gündeme gelen Dila Tarkan, takipçilerine verdiği sert yanıtlarla da çok konuşuluyor.

Peki Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Dila Tarkan'ın eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Tüm soruların cevabı için sizi içeriğimize alalım!

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Dila Tarkan Kimdir?

Dila Tarkan Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır. Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur. 29 yaşındaki Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir.

Dila Tarkan'ın Eğitim Durumu Nedir?

Dila Tarkan'ın Eğitim Durumu Nedir?

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi. Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.

Dila Tarkan Ne İş Yapıyor?

Dila Tarkan Ne İş Yapıyor?

Dila Tarkan sosyal medyada ınfluencerlık yapıyor. Bunun yanında aile şirketi olan Dilasima Group'ta marka müdürlüğü ve direktörlüğüyle ilgileniyor.

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