Madrid'de Hayranlarıyla Buluştu: Katılımcıların Can Yaman'la Fotoğraf Çektirmek İçin Ödedikleri Ücret Şaşırttı
Madrid'de Hayranlarıyla Buluştu: Katılımcıların Can Yaman'la Fotoğraf Çektirmek İçin Ödedikleri Ücret Şaşırttı
Can Yaman, geçtiğimiz hafta Madrid'de İspanyol hayranlarıyla buluştu. Can Yaman ile tanışmak ve sohbet edebilmek için saatlerce sıra bekleyen hayranların fotoğraf çektirebilmek için ödedikleri ücret ise şaşırttı.
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2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Daha sonra 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlediğimiz Yaman'ın dillere destan bir ünü var biliyorsunuz ki.
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Ünlü oyuncu daha sonra İtalya'ya taşınarak oyunculuk serüvenini yurt dışında devam ettirme kararı almıştı hatırlarsanız.
İtalya'da Türkiye'den çok daha büyük bir üne kavuşan Can Yaman, geçtiğimiz hafta Madrid'de İspanyol hayranları ile buluştu.
İspanya’da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Can Yaman'ın hayranları ünlü isim ile sohbet edebilmek ve tanışabilmek için saatlerce sıra bekledi.
Aynı zamanda etkinliğe katılan hayranlar Can Yaman ile fotoğraf çekilebilmek için 17 bin TL ödedi.
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