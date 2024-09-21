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Bebek Haberiyle Taçlanan Aşklar: Önce 'Bebek' Sonra 'Evet' Diyerek Hamileyken Nikah Masasına Oturan Ünlüler!

Bebek Haberiyle Taçlanan Aşklar: Önce 'Bebek' Sonra 'Evet' Diyerek Hamileyken Nikah Masasına Oturan Ünlüler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 23:32

Biliyorsunuz ki düğün sezonu bitmek üzere. Bu yaz da her yaz olduğu gibi sayısız düğüne şahit olduk. Kimileri planlı kimileri acele evlendi. Kimileri de bebek beklerken gelinlik giydi! Biz de önce anne-baba sonra karı-koca olarak hamileyken nikah masasına oturan ünlü isimleri sizler için derledik!

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Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu

Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu

İkilinin 1992 yılında başlayan aşkları 1997 yılında Paris'te nikahla taçlanmıştı. Avşar, nikahında kızı Zehra'ya 4 aylık hamileydi.

Bergüzar Korel - Halit Ergenç

Bergüzar Korel - Halit Ergenç

Binbir Gece dizisi çekimlerinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturduğunda Korel 2 aylık hamileydi.

Seda Sayan - Sinan Engin

Seda Sayan - Sinan Engin

Seda Sayan da Sinan Engin'le 1990 yılında Ankara'da evlendiğinde, oğlu Oğulcan'a hamileydi.

Sibel Can - Sulhi Aksüt

Sibel Can - Sulhi Aksüt

Ünlü şarkıcı Sibel Can, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini 2000 yılında yapmış ve bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Emir'in hamilelik haberini nikah töreninde vererek 5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer

2004 yılında tiyatrocu Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay da nikahında oğlu Nejat'a hamileydi.

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Gülşen - Ozan Çolakoğlu

Gülşen - Ozan Çolakoğlu

Gülşen, DJ Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdiğinde oğulları Azur'a hamileydi.

Ece Doğulu - Ozan Doğulu

Ece Doğulu - Ozan Doğulu

Ozan Doğulu ile 2008 yılında dünyaevine giren Ece Doğulu da nikahında ilk kızı Arya'ya 4 aylık hamileydi.

Pelin Karahan - Bedri Güntay

Pelin Karahan - Bedri Güntay

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay’la evlendiği sırada oğlu Ali Demir’e 3,5 aylık hamileydi.

Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı

Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı

2017 yılında Acun Ilıcalı ile Fransa’da nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 4 yaşındaydı.

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak

Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile 2011 yılında nikah masasına oturduğunda ikiz kızlarına 2 aylık hamileydi.

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Ahu Yağtu - Cem Yılmaz

Ahu Yağtu - Cem Yılmaz

Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlenen Ahu Yağtu nikahında yaklaşık 4 aylık hamileydi.

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı

8 Mayıs 2023 tarihinde uzun yıllardır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı kucağına almıştı.

Gonca Vuslateri - Levent Yaşar

Gonca Vuslateri - Levent Yaşar

2024 yılında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, nikahı yapıldığı sırada yaklaşık 8 aylık hamileydi.

Demet Evgar - Levent Babataş

Demet Evgar - Levent Babataş

17 Mart 2022 tarihinde Levent Babataş ile evlenen Evgar, aynı yılın Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı.

Özge Özpirinççi - Burak Yamantürk

Özge Özpirinççi - Burak Yamantürk

18 Eylül 2021'de Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, aynı yılın kasım ayında bebeğini kucağına almıştı.

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