Bebek Haberiyle Taçlanan Aşklar: Önce 'Bebek' Sonra 'Evet' Diyerek Hamileyken Nikah Masasına Oturan Ünlüler!

Biliyorsunuz ki düğün sezonu bitmek üzere. Bu yaz da her yaz olduğu gibi sayısız düğüne şahit olduk. Kimileri planlı kimileri acele evlendi. Kimileri de bebek beklerken gelinlik giydi! Biz de önce anne-baba sonra karı-koca olarak hamileyken nikah masasına oturan ünlü isimleri sizler için derledik!