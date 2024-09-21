Bebek Haberiyle Taçlanan Aşklar: Önce 'Bebek' Sonra 'Evet' Diyerek Hamileyken Nikah Masasına Oturan Ünlüler!
Bebek Haberiyle Taçlanan Aşklar: Önce 'Bebek' Sonra 'Evet' Diyerek Hamileyken Nikah Masasına Oturan Ünlüler!
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Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu
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Bergüzar Korel - Halit Ergenç
Seda Sayan - Sinan Engin
Sibel Can - Sulhi Aksüt
Nurgül Yeşilçay - Cem Özer
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Gülşen - Ozan Çolakoğlu
Ece Doğulu - Ozan Doğulu
Pelin Karahan - Bedri Güntay
Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı
Tuba Büyüküstün - Onur Saylak
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Ahu Yağtu - Cem Yılmaz
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Gonca Vuslateri - Levent Yaşar
Demet Evgar - Levent Babataş
Özge Özpirinççi - Burak Yamantürk
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