Ala Tokel'in Tencereli Pozuna Düştüğü 'Edep Sen Ne Güzel Şeysin' Notu X Ahalisinden Nasibini Aldı
Ala Tokel'in Tencereli Pozuna Düştüğü 'Edep Sen Ne Güzel Şeysin' Notu X Ahalisinden Nasibini Aldı
Ala Tokel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tencereyle pozunun üstüne yazılan not X ahalisinin diline düştü.
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Son dönemde güzellik merkezleriyle, yaptığı iş birlikleri ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ala Tokel, influencer dünyasında hızla yükseliyor bildiğiniz gibi.
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Ala Tokel, bir süredir tanınan futbolcu Bertuğ Yıldırım ile birlikte yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Son olarak, evliliğe yeşil ışık yakan Tokel bu açıklamasının ardından kısa süre içerisinde yaşadığı ayrılıkla konuşulmuştu.
Neredeyse her yaptığıyla sosyal medyada tepki çeken Ala Tokel bu sefer hiç beklenmedik bir karesiyle X halkının diline düştü.
Tenceresini yanından eksik etmediğini "Edep sen ne güzel şeysin" ifadeleriyle paylaşan arkadaşının hikayesini profiline ekleyen Tokel linçlendi.
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