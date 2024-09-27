Ebo İsmiyle Tanınan İbrahim Tilaver Şarkısı 'Cıstak'ın Ünlü Platformdan Neden Kaldırıldığını Anlattı
Ebo İsmiyle Tanınan İbrahim Tilaver Şarkısı 'Cıstak'ın Ünlü Platformdan Neden Kaldırıldığını Anlattı
Ebo Show programındaki açıklamalarıyla ve konuklarıyla adından bahsettiren İbrahim Tilaver, yapımcılığını üstlendiği 'Cıstak' şarkısının neden platformlardan kaldırıldığını açıkladı.
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Çoğumuzun Ebo adıyla tanıdığı, gerçek adı İbrahim Tilaver olan sosyal medya fenomeni ve yapımcı hem sosyal medyada hem de YouTube kanalında geniş bir kitleye sahip.
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen güzel oyuncu Devrim Özkan, ayrılığın üstünden çok geçmeden İbrahim Tilaver ile görüntülenmiş ve fenomen bu karelerle çok konuşulmuştu.
Bu sıralar sunuculuğunu yaptığı Ebo Show isimli programıyla konuşulan İbrahim Tilaver hem konukları hem de showda yapılan açıklamalarla gündem oluyor.
Son zamanlarda oldukça popüler olan Batuflex, Narco, Ers7capone'nin 'Cıstak' şarkısının yapımcılığını üstenen Ebo şarkının kaldırılması hakkında konuştu.
Ebo olayı "Cıstak'tan 100 bin dolar kazandığımızı söylediğim kesiti Sir Speedy'e göndermişler. O da bizden cıstak parçası için astronomik bir para istedi, biz de kabul etmedik" şeklinde konuştu.
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Ebo'nun bahsettiği kesiti de şöyle bırakalım:
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