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Mert Yazıcıoğlu ile Aşk Yaşayıp Ayrıldığı İddia Edilen Şarkıcı M Lisa Sorular Karşısında Fena Terledi

Mert Yazıcıoğlu ile Aşk Yaşayıp Ayrıldığı İddia Edilen Şarkıcı M Lisa Sorular Karşısında Fena Terledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 14:06

Geçtiğimiz aylarda yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve şarkıcı M Lisa'nın bir süre ilişki yaşadığı ve ayrıldığı iddia edilmişti. M Lisa ilişkisiyle ilgili soruları yanıtlarken fena terledi!

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Son dönemde Türk televizyon ve sinema dünyasında adını sıkça duyuran Mert Yazıcıoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde Türk televizyon ve sinema dünyasında adını sıkça duyuran Mert Yazıcıoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

"Zalim İstanbul" ve "Kayıt Dışı" gibi projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Yazıcıoğlu, izleyicilerin beğenisini son olarak "Kızıl Goncalar" dizisiyle kazanmıştı.

"Zalim İstanbul" ve "Kayıt Dışı" gibi projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Yazıcıoğlu, izleyicilerin beğenisini son olarak "Kızıl Goncalar" dizisiyle kazanmıştı.

Yazın sergilediği fit görünümle dikkatleri üzerine çeken Yazıcıoğlu yeni sezon öncesi aşk iddialarına bulaşmış ve herkesi şoke etmişti.

Yazın sergilediği fit görünümle dikkatleri üzerine çeken Yazıcıoğlu yeni sezon öncesi aşk iddialarına bulaşmış ve herkesi şoke etmişti.

Detaylardan burada bahsettik:

Son olarak sahne adı M Lisa olan Melisa Gülen ile 3 ay aşk yaşadıkları ve geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. M Lisa o iddialar hakkında "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok." dedi.

Son olarak sahne adı M Lisa olan Melisa Gülen ile 3 ay aşk yaşadıkları ve geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. M Lisa o iddialar hakkında "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok." dedi.

"Öyle bir durum yok" diyen M Lisa'nın açıklamasını merak edenleri şöyle alalım:

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