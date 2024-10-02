Fanatik Trabzonsporlu Yakup Sağır, Oğluna Hayran Olduğu Futbolcunun İsmini Verdi: ''Bakasetas''

Bildiğiniz gibi ülkemiz fanatik taraftarlarla dolu. Fanatizmin bir sonucu olarak da bugüne kadar takım sevgisiyle yapılan birçok şeye şahit olduk. Fakat son yaşanan olay, görenlere bir kez daha ''Fanatikliğin böylesi'' dedirtti. Trabzonsporlu baba, oğluna hayranı olduğu futbolcunun adını verdi.