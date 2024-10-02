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Fanatik Trabzonsporlu Yakup Sağır, Oğluna Hayran Olduğu Futbolcunun İsmini Verdi: ''Bakasetas''

Fanatik Trabzonsporlu Yakup Sağır, Oğluna Hayran Olduğu Futbolcunun İsmini Verdi: ''Bakasetas''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:51

Bildiğiniz gibi ülkemiz fanatik taraftarlarla dolu. Fanatizmin bir sonucu olarak da bugüne kadar takım sevgisiyle yapılan birçok şeye şahit olduk. Fakat son yaşanan olay, görenlere bir kez daha ''Fanatikliğin böylesi'' dedirtti. Trabzonsporlu baba, oğluna hayranı olduğu futbolcunun adını verdi.

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Giresun'un Espiye ilçesinin Ericek köyünde yaşayan Yakup ve Nebahat Sağır çiftinin ilk bebekleri 2 gün önce dünyaya geldi. Doğum, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti.

Giresun'un Espiye ilçesinin Ericek köyünde yaşayan Yakup ve Nebahat Sağır çiftinin ilk bebekleri 2 gün önce dünyaya geldi. Doğum, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti.

Trabzonspor'u çok seven ve Trabzonspor'un eski 10 numarası Anastasios Bakasetas'a hayran olduğunu dile getiren Yakup Sağır, oğlunun adını ''Baran Azat Bakasetas'' koydu.

Trabzonspor'u çok seven ve Trabzonspor'un eski 10 numarası Anastasios Bakasetas'a hayran olduğunu dile getiren Yakup Sağır, oğlunun adını ''Baran Azat Bakasetas'' koydu.

Aslında ülkemizde doğan bir bebeğe yabancı futbolcu isminin verilmesine çok da yabancı değiliz. Hatta yakın geçmişte Galatasaraylı bir baba, oğluna ''Icardi'' adını vermişti👇

Sağır, futbolcu isminin yanına bir isim daha düşünürken, eşinin ''Baran Azat olsun'' demesi üzerine eşini kırmadı.

Sağır, futbolcu isminin yanına bir isim daha düşünürken, eşinin ''Baran Azat olsun'' demesi üzerine eşini kırmadı.

Anne Nebahat Sağır, çocuğun cinsiyetini öğrendikleri günden beri eşinin bebeğe Bakasetas ismini koymak istediğini söyledi.

Anne Nebahat Sağır, çocuğun cinsiyetini öğrendikleri günden beri eşinin bebeğe Bakasetas ismini koymak istediğini söyledi.

Sağır, AA muhabirine verdiği röportajda, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli olduğunu ve neredeyse her şeyden önce geldiğini söyledi.

Sağır, AA muhabirine verdiği röportajda, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli olduğunu ve neredeyse her şeyden önce geldiğini söyledi.
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Çevresinden bebeğin ismiyle ilgili sorular aldığını da söyleyen Sağır, çocuğa ''Bakasetas'' diye hitap edeceklerini açıkladı.

Çevresinden bebeğin ismiyle ilgili sorular aldığını da söyleyen Sağır, çocuğa ''Bakasetas'' diye hitap edeceklerini açıkladı.

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