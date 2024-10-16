Takımda Kalıyor: Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile Sözleşme Yenileme Yolunda
Takımda Kalıyor: Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile Sözleşme Yenileme Yolunda
Geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kalıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli oyuncuyla yeni bir anlaşmaya oldukça yakın olduğu aktarıldı. (Fanatik)
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Galatasaray'ın gelecek vadeden isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın, maaş konusundaki memnuniyetsizliği uzun süredir gündemdeydi.
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Sarı-kırmızılı yönetim, ikinci bir Kerem Aktürkoğlu krizinin önüne geçmek amacıyla hızlıca harekete geçti ve milli futbolcuyla önemli bir anlaşma sağladı.
Tarafların, 4 yıllık yeni bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı öğrenilirken, Barış Alper’in yıllık maaşının 1.7 milyon euro olacağı ve bu tutara her yıl 100 bin euro zam yapılacağı belirtildi.
Yapılan anlaşmada dikkat çeken bir diğer detay ise serbest kalma maddesi oldu. Oyuncunun sözleşmesine 35 milyon euro seviyesinde bir çıkış bedeli eklenmesi planlanıyor.
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