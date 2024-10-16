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Fenerbahçeli Futbolcular Takıma Döndü: İrfan Can Kahveci'den Osayi ile Birlikte Kurtlar Vadisi Paylaşımı

Fenerbahçeli Futbolcular Takıma Döndü: İrfan Can Kahveci'den Osayi ile Birlikte Kurtlar Vadisi Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 15:54

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme görüşmeleri devam eden oyuncusu İrfan Can Kahveci, aynı durumda olan takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel'le dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

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TikTok hesabı açan İrfan Can Kahveci, eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor.

TikTok hesabı açan İrfan Can Kahveci, eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor.

Milli aranın sonlanmasıyla kulübü Fenerbahçe'ye dönen orta saha, takım arkadaşı Osayi ile bir fotoğrafını yayınladı.

Milli aranın sonlanmasıyla kulübü Fenerbahçe'ye dönen orta saha, takım arkadaşı Osayi ile bir fotoğrafını yayınladı.

Kahveci, Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakterinin ünlü "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik" sözlerini ekleyerek rakiplerine mesajını verdi.

Kahveci, Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakterinin ünlü "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik" sözlerini ekleyerek rakiplerine mesajını verdi.

İşte o paylaşım 👇

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