Küllerinden Doğan İsim Mert Günok'un A Milli Kariyeri Bir Gürcistan Maçıyla Başladı
Küllerinden Doğan İsim Mert Günok'un A Milli Kariyeri Bir Gürcistan Maçıyla Başladı
Mert Günok, futbola Kocaelispor altyapısında başladı ve Fenerbahçe altyapısına kazandırıldı. Genç ve potansiyelli bir isim olan Mert'in değeri ise kariyerinin son demlerinde hissedilmeye başlandı. Bugünlerde Beşiktaş forması giyen Mert Günok, milli takımın da güven veren isimlerinden. Mert Günok'un milli kariyeri ise 12 yıl önce bir Mayıs akşamı başladı. O güne, kariyerinin ilk A Milli maçının olduğu güne dönüyoruz.
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9 yaşında Kocaelispor'dan Fenerbahçe'nin altyapısına kazandırıldığında potansiyeli ve kalitesi A takımla bir maça dahi çıkmadan kendini büyüdükçe belli ediyordu.
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Babadan kaleci Mert, babası Mahir Günok'un izlerinden gitmeyi başardı ve hatta onu geçti. Fenerbahçe ile A takım seviyesinde maçlara çıkan Mert Günok, kariyerinde farklı takımların da formasını giydi.
Bursaspor ve oradan Başakşehir... Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra belki de kimse yeniden bu kalecinin milli takım seviyesine çıkacağını tahmin etmiyordu.
Önce Beşiktaş'ın kalesini aldı, ardından milli takımdaki sallantıdaki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi ise dosta güven düşmana korku verir gibi bir performansla vazgeçilmezlerden biri olarak takımdaki yerini alıyor.
Peki Mert Günok'un kariyerinde 36 kez formasını giydiği A Milli Takım hikayesi nasıl başladı?
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Volkan Demirel, Erten Ersu ve Serkan Kırıntılı kaleci kadrosunun potansiyelli isimi Mert Günok Fenerbahçe ile 6 maça çıktığı sezonda A milli davet almayı başardı. Bu 6 maçın dördü kupadaydı.
Abdullah Avcı potansiyeline güvenerek onu A Milli takıma aldığında yedek ya da katıldığı kamplarda U23 takımına gönderilerek günlerini geçiriyordu. Taki 24 Mayıs 2012'deki Gürcistan maçına kadar.
Cenk Gönen'in ilk 11'de başladığı maçta millilerimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı. Hazırlık maçında yaşanan talihsiz sakatlıkla 62.dakikada Cenk sakatlandı.
Bu sakatlık sebebiyle sahaya giren isim ise Mert Günok oldu. Mert Günok, kariyerinin ilk A Milli maçına, Almanya'da oynana Gürcistan hazırlık maçında çıkarak uzun bir kariyerin başlangıcını yaptı.
Fenerbahçe'den sonra oynamadığı dönemlerde ya da Bursaspor ve Başakşehir dönemlerinde milli takım yolu kapandı diye bakılan Mert Günok küllerinden doğdu ve şu an hem Beşiktaş'ın hem de milli takımın vazgeçilmezi oldu.
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