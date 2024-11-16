Küllerinden Doğan İsim Mert Günok'un A Milli Kariyeri Bir Gürcistan Maçıyla Başladı

Mert Günok, futbola Kocaelispor altyapısında başladı ve Fenerbahçe altyapısına kazandırıldı. Genç ve potansiyelli bir isim olan Mert'in değeri ise kariyerinin son demlerinde hissedilmeye başlandı. Bugünlerde Beşiktaş forması giyen Mert Günok, milli takımın da güven veren isimlerinden. Mert Günok'un milli kariyeri ise 12 yıl önce bir Mayıs akşamı başladı. O güne, kariyerinin ilk A Milli maçının olduğu güne dönüyoruz.