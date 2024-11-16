12 Dev Adam'ın Aday Kadrosu Açıklandı: Fenerbahçeli İsim Yok
12 Dev Adam'ın Aday Kadrosu Açıklandı: Fenerbahçeli İsim Yok
Fenerbahçe ve Ergin Ataman arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ataman'ın Panathinaikos - Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı hatırlatan bir işaret yapması büyük bir krize neden olmuştu. Fenerbahçe kısa sürede bir daha milli takımlara Ergin Ataman olduğu sürece sporcu vermeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu hızlı bir şekilde Fenerbahçe'yi ziyaret etmiş ancak sorun çözülmemişti. Ataman'ın sonrasında yaptığı açıklamalar tansiyonu düşürmeye yönelik olsa da kriz devam ediyor.
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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
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Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Cedi Osman, yeniden milli takım aday kadrosuna davet edildi.
Ataman ve Fenerbahçe arasında olan kriz ise kadroya yansıdı. Kadroda hiçbir Fenerbahçeli sporcu yer almadı.
12 Dev Adam'ın Fenerbahçeli basketbolcular olmadan belirenen aday kadrosu ise şu şekilde oldu:
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