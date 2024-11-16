12 Dev Adam'ın Aday Kadrosu Açıklandı: Fenerbahçeli İsim Yok

Fenerbahçe ve Ergin Ataman arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ataman'ın Panathinaikos - Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı hatırlatan bir işaret yapması büyük bir krize neden olmuştu. Fenerbahçe kısa sürede bir daha milli takımlara Ergin Ataman olduğu sürece sporcu vermeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu hızlı bir şekilde Fenerbahçe'yi ziyaret etmiş ancak sorun çözülmemişti. Ataman'ın sonrasında yaptığı açıklamalar tansiyonu düşürmeye yönelik olsa da kriz devam ediyor.