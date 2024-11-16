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12 Dev Adam'ın Aday Kadrosu Açıklandı: Fenerbahçeli İsim Yok

12 Dev Adam'ın Aday Kadrosu Açıklandı: Fenerbahçeli İsim Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 19:46

Fenerbahçe ve Ergin Ataman arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ataman'ın Panathinaikos - Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı hatırlatan bir işaret yapması büyük bir krize neden olmuştu. Fenerbahçe kısa sürede bir daha milli takımlara Ergin Ataman olduğu sürece sporcu vermeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu hızlı bir şekilde Fenerbahçe'yi ziyaret etmiş ancak sorun çözülmemişti. Ataman'ın sonrasında yaptığı açıklamalar tansiyonu düşürmeye yönelik olsa da kriz devam ediyor.

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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Cedi Osman, yeniden milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Cedi Osman, yeniden milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Ataman ve Fenerbahçe arasında olan kriz ise kadroya yansıdı. Kadroda hiçbir Fenerbahçeli sporcu yer almadı.

Ataman ve Fenerbahçe arasında olan kriz ise kadroya yansıdı. Kadroda hiçbir Fenerbahçeli sporcu yer almadı.

12 Dev Adam'ın Fenerbahçeli basketbolcular olmadan belirenen aday kadrosu ise şu şekilde oldu:

12 Dev Adam'ın Fenerbahçeli basketbolcular olmadan belirenen aday kadrosu ise şu şekilde oldu:

Ercan Osmani (A. Efes), Doğuş Özdemiroğlu (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Deshane Davis Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş JK), Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), FC Bayern Münih (Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

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