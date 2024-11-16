A Milli Takımımızın Galler Karşısında İlk 11'i Belli Oldu

Uluslar Ligi'nde milli takımımız Galler'i ağırlıyor. Sakatlıklar boğuşan milli takımımızda Montella'nın nasıl bir tercih yapacağı merak konusuydu. Galler'i 20.00'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maça bir saat kala kadrolar açıklandı. Milli takımımızın merakla beklenen kadrosunda ise dikkat çekici detaylar var. Montella'nın tercihleri yine çok konuşulacak.