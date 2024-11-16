A Milli Takımımızın Galler Karşısında İlk 11'i Belli Oldu
A Milli Takımımızın Galler Karşısında İlk 11'i Belli Oldu
Uluslar Ligi'nde milli takımımız Galler'i ağırlıyor. Sakatlıklar boğuşan milli takımımızda Montella'nın nasıl bir tercih yapacağı merak konusuydu. Galler'i 20.00'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maça bir saat kala kadrolar açıklandı. Milli takımımızın merakla beklenen kadrosunda ise dikkat çekici detaylar var. Montella'nın tercihleri yine çok konuşulacak.
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Bizim Çocuklar kritik bir maça çıkıyor. Galler'le oynanacak maçta sakatlıklar can sıkarken Montella'nın tercihleri merak ediliyordu.
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Maça bir saat kala Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Her kadrosu tartışılan Montella'nın bu akşam zorunluluklar sonucu oluşturduğu kadro da yine gündem olacak.
Milli takımımızın ilk 11'i şu şekilde olacak: Mert, Eren, Merih, Abdülkerim, Mert Müldür, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper
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