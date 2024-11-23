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İstanbul'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: İstanbul İptal Olan Deniz Seferleri (23 Kasım)

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İstanbul'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: İstanbul İptal Olan Deniz Seferleri (23 Kasım)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 09:19

İstanbul 23 Kasım Cumartesi günü yağmurlu ve fırtınalı bir güne uyandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanmaya başladı. Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca İstanbul içi ulaşımı sağlayan Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi. 

İşte İstanbul iptal olan deniz seferleri...

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Meteorolojiden hafta sonu için 6 ile turuncu, 38 ile sarı kodlu uyarı geldi.

Meteorolojiden hafta sonu için 6 ile turuncu, 38 ile sarı kodlu uyarı geldi.

İstanbul güne yağmur ve fırtınayla başladı. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı İstanbul'da trafik de olumsuz etkileniyor.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti sebebiyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti sebebiyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde iptal olan seferleri açıkladı;

  • 7.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova

  • 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

  • 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

  • 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

  • 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova

  • 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

İstanbul Bursa arasında düzenlenen BUDO seferleri de iptal edildi

İstanbul Bursa arasında düzenlenen BUDO seferleri de iptal edildi

  • 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

  • 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

  • 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

  • 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

  • 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İstanbul iptal olan vapur seferleri 23 Kasım

İstanbul iptal olan vapur seferleri 23 Kasım

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre;

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, 

  • Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması gerçekleştirilmeyecek

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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