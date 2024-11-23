İstanbul'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: İstanbul İptal Olan Deniz Seferleri (23 Kasım)
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İstanbul'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: İstanbul İptal Olan Deniz Seferleri (23 Kasım)
İstanbul 23 Kasım Cumartesi günü yağmurlu ve fırtınalı bir güne uyandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanmaya başladı. Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca İstanbul içi ulaşımı sağlayan Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.
İşte İstanbul iptal olan deniz seferleri...
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Meteorolojiden hafta sonu için 6 ile turuncu, 38 ile sarı kodlu uyarı geldi.
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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti sebebiyle bazı deniz seferleri iptal edildi.
İstanbul Bursa arasında düzenlenen BUDO seferleri de iptal edildi
İstanbul iptal olan vapur seferleri 23 Kasım
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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