onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Etkili Olan Fırtına: Dev Dalgalar Üsküdar’da Sahile Böyle Vurdu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İstanbul’da Etkili Olan Fırtına: Dev Dalgalar Üsküdar’da Sahile Böyle Vurdu

Üsküdar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2024 - 09:10

Marmara’da etkili olan olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam sahillere dev dalgalar vurdu. Etkisini artıran lodos sonrasında Üsküdar’da oluşan dev dalgalar kaydedildi. Salacak sahilinin alt yürüme yolunun kapatıldığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'da lodosun gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodosun gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla dev dalgalar oluştu.

Dev dalgalar sonrasında deniz suyu sahil yoluna kadar taştı.

Dev dalgalar sonrasında deniz suyu sahil yoluna kadar taştı.

Taşmanın etkisiyle sahilin alt kısmı kapatılırken, bazı vatandaşlar dalgaları arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

Üsküdar sahilinden dün akşam yaşananlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın