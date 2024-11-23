İstanbul’da Etkili Olan Fırtına: Dev Dalgalar Üsküdar’da Sahile Böyle Vurdu
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İstanbul’da Etkili Olan Fırtına: Dev Dalgalar Üsküdar’da Sahile Böyle Vurdu
Marmara’da etkili olan olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam sahillere dev dalgalar vurdu. Etkisini artıran lodos sonrasında Üsküdar’da oluşan dev dalgalar kaydedildi. Salacak sahilinin alt yürüme yolunun kapatıldığı görüldü.
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İstanbul'da lodosun gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla dev dalgalar oluştu.
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Dev dalgalar sonrasında deniz suyu sahil yoluna kadar taştı.
Üsküdar sahilinden dün akşam yaşananlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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