Leo Dubois'dan Soğuğa Karşı İlginç Önlem: Kramponlarının İçine Karabiber ve Tuz Serpti!
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Leo Dubois'dan Soğuğa Karşı İlginç Önlem: Kramponlarının İçine Karabiber ve Tuz Serpti!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İstanbul'da düşen sıcaklıklar hepimizin malumuyken, İstanbul'da oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ve karşılaşmayı anlatan spikerin aktardığı bilgiye göre, Eyüpspor'da forma giyen Leo Dubois soğuğa karşı ilginç bir önlem almış. Fransız futbolcu ayaklarının üşümemesi için kramponlarının içine karabiber ve tuz serpmiş.
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İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düştü. Oldukça soğuk bir havada oynanan Eyüpspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise Muhabir Berke Gayretli'den ilginç bir bilgi geldi.
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Maçı anlatan spiker, muhabir arkadaşından aldığı bilgiyi seyircilerle paylaştı.
Spiker, Eyüpsporlu Leo Dubois'nın soğuğa karşı önlem almak için kramponlarının içine karabiber ve tuz serptiğini söyledi.
Dubois'nın ayakları üşümesin diye aldığı önleme sosyal medyadan tepkiler gecikmedi👇
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