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Leo Dubois'dan Soğuğa Karşı İlginç Önlem: Kramponlarının İçine Karabiber ve Tuz Serpti!

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Leo Dubois'dan Soğuğa Karşı İlginç Önlem: Kramponlarının İçine Karabiber ve Tuz Serpti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 14:31

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İstanbul'da düşen sıcaklıklar hepimizin malumuyken, İstanbul'da oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ve karşılaşmayı anlatan spikerin aktardığı bilgiye göre, Eyüpspor'da forma giyen Leo Dubois soğuğa karşı ilginç bir önlem almış. Fransız futbolcu ayaklarının üşümemesi için kramponlarının içine karabiber ve tuz serpmiş.

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İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düştü. Oldukça soğuk bir havada oynanan Eyüpspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise Muhabir Berke Gayretli'den ilginç bir bilgi geldi.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düştü. Oldukça soğuk bir havada oynanan Eyüpspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise Muhabir Berke Gayretli'den ilginç bir bilgi geldi.

Görüntü beIN SPORTS Türkiye'den alınmıştır.

Maçı anlatan spiker, muhabir arkadaşından aldığı bilgiyi seyircilerle paylaştı.

Maçı anlatan spiker, muhabir arkadaşından aldığı bilgiyi seyircilerle paylaştı.

Kaynak: beIN SPORTS Türkiye

Spiker, Eyüpsporlu Leo Dubois'nın soğuğa karşı önlem almak için kramponlarının içine karabiber ve tuz serptiğini söyledi.

Spiker, Eyüpsporlu Leo Dubois'nın soğuğa karşı önlem almak için kramponlarının içine karabiber ve tuz serptiğini söyledi.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Dubois'nın ayakları üşümesin diye aldığı önleme sosyal medyadan tepkiler gecikmedi👇

Dubois'nın ayakları üşümesin diye aldığı önleme sosyal medyadan tepkiler gecikmedi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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