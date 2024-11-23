Beşiktaş'ın Eski Teknik Direktörü Önder Karaveli Son Açıklamasıyla Mizahşörlerin Diline Düştü!
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Beşiktaş'ın Eski Teknik Direktörü Önder Karaveli Son Açıklamasıyla Mizahşörlerin Diline Düştü!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, Begikad TV'ye özel bir röportaj gerçekleştirdi. Samimi açıklamalar yapan Önder Karaveli'nin söylediği bir cümle sosyal medyada çok konuşuldu.
Bir gün futbolu Beşiktaş Akademisi'nde bitirmek istediğini söyleyen Karaveli'nin sözleri mizahşörleri harekete geçirdi. ''Bir gün Real Madrid'i bile çalıştırsam antrenörlüğümü Beşiktaş Akademisi'nde bitirmek istiyorum'' diyerek bu düşüncesini dile getiren Önder Karaveli'ye sosyal medyadan çok ilginç tepkiler geldi.
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Beşiktaş altyapısında çalışmış ve bir dönem Beşiktaş teknik direktörü olarak da görev yapmış olan Önder Karaveli, Begikad TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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''Bir gün Real Madrid'i de çalıştırsam antrenörlüğümü başladığım yerde bitirmek istiyorum'' diyen Karaveli'nin o sözleri mizah konusu oldu.
Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamayı şuradan izleyebilirsiniz👇
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