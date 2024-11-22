TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yaptığı Roma Görüşmesini Anlattı

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili Roma iddiaları hayli konuşulmuştu. Montella'nın milli takımdaki geleceği tartışılırken Hacıosmanoğlu'ndan Roma iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Roma, Ranieri ile imzaladıktan sonra Montella da milli takımla yoluna devam etti. Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlardan sonra bu iddia tekrar gündeme geldi. Hacıosmanoğlu iddiaları doğruladı.