TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yaptığı Roma Görüşmesini Anlattı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yaptığı Roma Görüşmesini Anlattı
Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili Roma iddiaları hayli konuşulmuştu. Montella'nın milli takımdaki geleceği tartışılırken Hacıosmanoğlu'ndan Roma iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Roma, Ranieri ile imzaladıktan sonra Montella da milli takımla yoluna devam etti. Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlardan sonra bu iddia tekrar gündeme geldi. Hacıosmanoğlu iddiaları doğruladı.
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Milli takımımızla başarılı sonuçlar alan ancak Uluslar Ligi'ndeki şok Karadağ mağlubiyeti ile koltuğu sarsılan Montella ile ilgili Roma iddiaları hayli güçlüydü.
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Roma iddialarına son noktayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu koydu. Ranieri ile anlaşan Roma'nın ilk tercihlerinden biri Montella'ymış.
Hacıosmanoğlu, "Montella, Roma'dan teklif aldığını bize söyledi. Bazen tekliflere hayır demesini de bilirim dedi" diyerek teklifi doğruladı.
"Yarın olası kötü sonuçta beni kovacaksınız bugün elimde fırsat var' mantığıyla konuştu." diyen Hacıosmanoğlu, "Cevap olarak Hocam biz 2 maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz" açıklaması ypatı.
Hacıosmanoğlu, "Ben kaldığım sürece siz devam edeceksiniz' dedim. Montella da Milli Takım ile devam etme kararı aldı. 'Hayır demesini bilirim' başkanım dedi" açıklamasını yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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