Mauro Icardi, L-Gante'nin İddialarına Sonunda Cevap Verdi
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Mauro Icardi, L-Gante'nin İddialarına Sonunda Cevap Verdi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki aşk da evlilik de bitti. Wanda, rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açarken Icardi'nin yaşadıkları da her gün haber oluyor. Son olarak Wanda Nara'nın şikayetiyle bu ilişki bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde L-Gante'nin de Icardi ile ilgili yaptığı konuşma ortamı germeye yetti. Icardi ise ilk kez L-Gante'yi hedef aldı.
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Icardi'nin Wanda Nara ile biten aşkıyla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya da her gün yeni bir durum meydana geliyor.
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Wanda Nara ile aşk yaşayan L-Gante'nin Icardi'yi hedef alan açıklamaları ise gerilimi başka bir seviyeye çıkardı.
L-Gante, "Milyoner olmak için baş belası olmak ve ödünç ev istemek zorundasınız" diyerek Icardi'yi eleştirmişti.
Icardi ise Wanda Nara'ya cevaplar verse de L-Gante'yi ilk kez muhatap aldı ve cevap verdi. Icardi, L-Gante'den "yabancı biri" olarak bahsetti.
Mauro Icardi, "Gerçekten hayatımdaki tek eksik yabancı birinin benim, ailem, mali durumum ve mülklerim hakkında konuşmasıydı." dedi.
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Mauro Icardi, "Şiddet davası nedeniyle ve Wanda'dan korktuğum için dışlandığım mülklerim var. Bu adamın söylediği her şey yalan" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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