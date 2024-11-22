Mauro Icardi, L-Gante'nin İddialarına Sonunda Cevap Verdi

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki aşk da evlilik de bitti. Wanda, rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açarken Icardi'nin yaşadıkları da her gün haber oluyor. Son olarak Wanda Nara'nın şikayetiyle bu ilişki bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde L-Gante'nin de Icardi ile ilgili yaptığı konuşma ortamı germeye yetti. Icardi ise ilk kez L-Gante'yi hedef aldı.