onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mauro Icardi, L-Gante'nin İddialarına Sonunda Cevap Verdi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Mauro Icardi, L-Gante'nin İddialarına Sonunda Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2024 - 20:43

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki aşk da evlilik de bitti. Wanda, rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açarken Icardi'nin yaşadıkları da her gün haber oluyor. Son olarak Wanda Nara'nın şikayetiyle bu ilişki bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde L-Gante'nin de Icardi ile ilgili yaptığı konuşma ortamı germeye yetti. Icardi ise ilk kez L-Gante'yi hedef aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Icardi'nin Wanda Nara ile biten aşkıyla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya da her gün yeni bir durum meydana geliyor.

Icardi'nin Wanda Nara ile biten aşkıyla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya da her gün yeni bir durum meydana geliyor.

Wanda Nara ile aşk yaşayan L-Gante'nin Icardi'yi hedef alan açıklamaları ise gerilimi başka bir seviyeye çıkardı.

Wanda Nara ile aşk yaşayan L-Gante'nin Icardi'yi hedef alan açıklamaları ise gerilimi başka bir seviyeye çıkardı.

L-Gante, "Milyoner olmak için baş belası olmak ve ödünç ev istemek zorundasınız" diyerek Icardi'yi eleştirmişti.

L-Gante, "Milyoner olmak için baş belası olmak ve ödünç ev istemek zorundasınız" diyerek Icardi'yi eleştirmişti.

Icardi ise Wanda Nara'ya cevaplar verse de L-Gante'yi ilk kez muhatap aldı ve cevap verdi. Icardi, L-Gante'den "yabancı biri" olarak bahsetti.

Icardi ise Wanda Nara'ya cevaplar verse de L-Gante'yi ilk kez muhatap aldı ve cevap verdi. Icardi, L-Gante'den "yabancı biri" olarak bahsetti.

Mauro Icardi, "Gerçekten hayatımdaki tek eksik yabancı birinin benim, ailem, mali durumum ve mülklerim hakkında konuşmasıydı." dedi.

Mauro Icardi, "Gerçekten hayatımdaki tek eksik yabancı birinin benim, ailem, mali durumum ve mülklerim hakkında konuşmasıydı." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mauro Icardi, "Şiddet davası nedeniyle ve Wanda'dan korktuğum için dışlandığım mülklerim var. Bu adamın söylediği her şey yalan" açıklaması yaptı.

Mauro Icardi, "Şiddet davası nedeniyle ve Wanda'dan korktuğum için dışlandığım mülklerim var. Bu adamın söylediği her şey yalan" açıklaması yaptı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın