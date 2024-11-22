Beşiktaş Immobile'nin Yanına Süper Lig'den Tanıdık Bir Kule Getiriyor
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Beşiktaş Immobile'nin Yanına Süper Lig'den Tanıdık Bir Kule Getiriyor
Sezona Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisinin iyi performansıyla başlayan Beşiktaş'ta dar kadronun sıkıntıları yaşanıyor. Sakatlıklarla daha da daralan kadro sonuç almakta güçlük çekince de zirvenin uzağında kaldı. Van Bronckhorst'un elini güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer dönemi için arayışlara başladı. Sabah gazetesi ise önemli bir iddiaya imza attı. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızını almak istiyor.
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Beşiktaş sezonu Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsüyle başladı. Ancak yaşanan sakatlıklar ve kadro tercihiyle Beşiktaş zirvenin gerisinde kaldı.
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'den tanıdık bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Ligimizde Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu için Beşiktaş devreye girdi. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde ısrarla istediği ancak alamadığı Onuachu'yu Kara Kartal istiyor.
Beşiktaş yönetimi ligi tanıdığı için ve ligdeki performansı sebebiyle Paul Onuachu transferini bir an önce bitirmek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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