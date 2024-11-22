Beşiktaş Immobile'nin Yanına Süper Lig'den Tanıdık Bir Kule Getiriyor

Sezona Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisinin iyi performansıyla başlayan Beşiktaş'ta dar kadronun sıkıntıları yaşanıyor. Sakatlıklarla daha da daralan kadro sonuç almakta güçlük çekince de zirvenin uzağında kaldı. Van Bronckhorst'un elini güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer dönemi için arayışlara başladı. Sabah gazetesi ise önemli bir iddiaya imza attı. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızını almak istiyor.