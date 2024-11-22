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Beşiktaş Immobile'nin Yanına Süper Lig'den Tanıdık Bir Kule Getiriyor

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Beşiktaş Immobile'nin Yanına Süper Lig'den Tanıdık Bir Kule Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:58

Sezona Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisinin iyi performansıyla başlayan Beşiktaş'ta dar kadronun sıkıntıları yaşanıyor. Sakatlıklarla daha da daralan kadro sonuç almakta güçlük çekince de zirvenin uzağında kaldı. Van Bronckhorst'un elini güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer dönemi için arayışlara başladı. Sabah gazetesi ise önemli bir iddiaya imza attı. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızını almak istiyor.

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Beşiktaş sezonu Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsüyle başladı. Ancak yaşanan sakatlıklar ve kadro tercihiyle Beşiktaş zirvenin gerisinde kaldı.

Beşiktaş sezonu Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsüyle başladı. Ancak yaşanan sakatlıklar ve kadro tercihiyle Beşiktaş zirvenin gerisinde kaldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'den tanıdık bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'den tanıdık bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Ligimizde Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu için Beşiktaş devreye girdi. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde ısrarla istediği ancak alamadığı Onuachu'yu Kara Kartal istiyor.

Ligimizde Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu için Beşiktaş devreye girdi. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde ısrarla istediği ancak alamadığı Onuachu'yu Kara Kartal istiyor.

Beşiktaş yönetimi ligi tanıdığı için ve ligdeki performansı sebebiyle Paul Onuachu transferini bir an önce bitirmek istiyor.

Beşiktaş yönetimi ligi tanıdığı için ve ligdeki performansı sebebiyle Paul Onuachu transferini bir an önce bitirmek istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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