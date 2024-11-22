Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'nin İçtiği İçecek Merak Uyandırdı
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Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'nin İçtiği İçecek Merak Uyandırdı
Tottenham maçında sakatlanarak sahalara uzun süre dönemeyeceği belirtilen Icardi'nin sakatlık dışında çözmeye çalıştığı farklı dertleri de mevcut. Arjantinli kendisini aldatan eşi Wanda Nara'ya karşı kullanmak için tek tek görüntü aldı. Tabii Arjantin'de olsun ülkemizde olsun bu olay çokça konuşuldu. Tabii detaylara takılanlarda var. Bir fotoğrafta Icardi görüntü kaydederken elinde metal bir bardakla metal bir pipetten bir şeyler içerken görüntülendi. Peki o içecek neydi?
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Kayıt aldığı telefonu kola şişesine dayaması olsun, pozu olsun magazin dünyasına yeni bir fotoğraf kazandırdı Arjantinli yıldız.
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Tabii ülkemizde yavaş yavaş bilinirliğe ulaşsa da kültürümüze uzak bir tat olan o içecek de dikkat çekti. Uzatmadan söyleyelim bu Güney Amerika'da oldukça popüler bir çay türü olan mate çayı.
Yerba mate olarak da bilinen bu bitki Uruguay, Güney Brezilya, Bolivya ve Arjantin'in kuzeyinde yoğun bir şekilde yetiştiriliyor. Bölgesel ününü dünya çapında bir üne dönüştüren de bu bölgeden çıkan yıldız futbolcuların pozları.
Magnezyum, manganez ve potasyum içeren bitkinin yerlilerce kullanılan lakaplarından biri ise yeşil altın. Bizdeki Rize çayı gibi kültürel bir anlam da ifade ediyor bölge insanı için.
Kolestrol, kalp sağlığı ve strese iyi geldiği belirtilen çayın enerji vermesi ve kasları gevşetmesi yoğun fiziksel tempoda çalışan sporcular tarafından tercih edilmesini sağlıyor.
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Mateyi deneyen Türkler ise faydalarını bilmekle beraber bu bitkiden yapılan çayın damak tadımıza pek uygun olmadığını da belirtiyor.
Geleneksel metal pipet ise süzgeç görevi görüyor ve ağzınıza çay yapraklarının gelmesini engelliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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