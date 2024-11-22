Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'nin İçtiği İçecek Merak Uyandırdı

Tottenham maçında sakatlanarak sahalara uzun süre dönemeyeceği belirtilen Icardi'nin sakatlık dışında çözmeye çalıştığı farklı dertleri de mevcut. Arjantinli kendisini aldatan eşi Wanda Nara'ya karşı kullanmak için tek tek görüntü aldı. Tabii Arjantin'de olsun ülkemizde olsun bu olay çokça konuşuldu. Tabii detaylara takılanlarda var. Bir fotoğrafta Icardi görüntü kaydederken elinde metal bir bardakla metal bir pipetten bir şeyler içerken görüntülendi. Peki o içecek neydi?