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Lionel Messi Barcelona ile İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı

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Lionel Messi Barcelona ile İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:33

Lionel Messi'yi Barcelona forması hariç bir forma ile görmeye hala alışamadık. PSG, Inter Miami  formaları giyse de hala efsaneleştiği, 'doğduğu' Barcelona görüntüleri aklımızda. İstemeyerek ayrıldığı Barcelona'yla adı sık sık anılan Messi'den kariyerinin son demlerinde beklenen açıklama geldi. Messi ailesiyle birlikte Barcelona'ya dönme ihtimalinden söz etti.

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Barcelona ve Messi birlikteliği futbol tarihine damga vurmuş birlikteliklerin başında geliyor. Ayrılığı sadece Messi'yi değil herkesi üzmüştü.

Barcelona ve Messi birlikteliği futbol tarihine damga vurmuş birlikteliklerin başında geliyor. Ayrılığı sadece Messi'yi değil herkesi üzmüştü.

Arjantinli yıldız La Liga'nın ekonomik kısıtlamaları sebebiyle Barcelona'da duramamış ve elden çıkarılmak zorunda kalmıştı.

Arjantinli yıldız La Liga'nın ekonomik kısıtlamaları sebebiyle Barcelona'da duramamış ve elden çıkarılmak zorunda kalmıştı.

PSG ve Inter Miami formaları giyse de hala hafızalarda efsane olduğu Barcelona formasıyla hatırlıyoruz onu.

PSG ve Inter Miami formaları giyse de hala hafızalarda efsane olduğu Barcelona formasıyla hatırlıyoruz onu.

Messi'nin son açıklaması ise Ezel dizisindeki Ramiz Karaeski'nin akıllardan çıkmayan sözlerini hatırlattı. Dayı, "Gün olur herkes evine geri döner" diyordu.

Messi'nin son açıklaması ise Ezel dizisindeki Ramiz Karaeski'nin akıllardan çıkmayan sözlerini hatırlattı. Dayı, "Gün olur herkes evine geri döner" diyordu.

Messi, "Çocuklarım burada doğdu. Hayatımın tamamını orada yaşayarak geçirdim. Kendimi Barcelona'ya ait hissediyorum" dedi.

Messi, "Çocuklarım burada doğdu. Hayatımın tamamını orada yaşayarak geçirdim. Kendimi Barcelona'ya ait hissediyorum" dedi.
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Lionel Messi, "Ailem ve ben her zaman bir gün Barcelona'ya geri dönüp yaşama olasılığını düşünüyoruz. Çocuklarım, eşim ve ben oradaki hayatımızı çok özlüyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz" açıklaması yaptı.

Lionel Messi, "Ailem ve ben her zaman bir gün Barcelona'ya geri dönüp yaşama olasılığını düşünüyoruz. Çocuklarım, eşim ve ben oradaki hayatımızı çok özlüyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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