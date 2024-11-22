Lionel Messi Barcelona ile İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı

Lionel Messi'yi Barcelona forması hariç bir forma ile görmeye hala alışamadık. PSG, Inter Miami formaları giyse de hala efsaneleştiği, 'doğduğu' Barcelona görüntüleri aklımızda. İstemeyerek ayrıldığı Barcelona'yla adı sık sık anılan Messi'den kariyerinin son demlerinde beklenen açıklama geldi. Messi ailesiyle birlikte Barcelona'ya dönme ihtimalinden söz etti.