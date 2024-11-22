Lionel Messi Barcelona ile İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı
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Lionel Messi Barcelona ile İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı
Lionel Messi'yi Barcelona forması hariç bir forma ile görmeye hala alışamadık. PSG, Inter Miami formaları giyse de hala efsaneleştiği, 'doğduğu' Barcelona görüntüleri aklımızda. İstemeyerek ayrıldığı Barcelona'yla adı sık sık anılan Messi'den kariyerinin son demlerinde beklenen açıklama geldi. Messi ailesiyle birlikte Barcelona'ya dönme ihtimalinden söz etti.
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Barcelona ve Messi birlikteliği futbol tarihine damga vurmuş birlikteliklerin başında geliyor. Ayrılığı sadece Messi'yi değil herkesi üzmüştü.
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Arjantinli yıldız La Liga'nın ekonomik kısıtlamaları sebebiyle Barcelona'da duramamış ve elden çıkarılmak zorunda kalmıştı.
PSG ve Inter Miami formaları giyse de hala hafızalarda efsane olduğu Barcelona formasıyla hatırlıyoruz onu.
Messi'nin son açıklaması ise Ezel dizisindeki Ramiz Karaeski'nin akıllardan çıkmayan sözlerini hatırlattı. Dayı, "Gün olur herkes evine geri döner" diyordu.
Messi, "Çocuklarım burada doğdu. Hayatımın tamamını orada yaşayarak geçirdim. Kendimi Barcelona'ya ait hissediyorum" dedi.
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Lionel Messi, "Ailem ve ben her zaman bir gün Barcelona'ya geri dönüp yaşama olasılığını düşünüyoruz. Çocuklarım, eşim ve ben oradaki hayatımızı çok özlüyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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