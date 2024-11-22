Opta Verileriyle Yapılan Sıralamada Süper Lig, Bundesliga 2'nin Gerisine Düştü
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Opta Verileriyle Yapılan Sıralamada Süper Lig, Bundesliga 2'nin Gerisine Düştü
Süper Lig'de oynanan futboldan, alınan kararlardan, yaşananlardan memnun olan birini görmek mümkün değil. Her takım kendi cephesinden eleştiriler getiriyor. Avrupa'da takımlarımızın aldığı sonuçlar zaman zaman eleştirileri yeniden hatırlatıyor. Opta Araştırma ve istatistik şirketi de bu konuyla ilgili ilginç bir istatistik paylaştı. Opta'ya göre Süper Lig, Avrupa'da bir çok ligin gerisine düştü.
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Süper Lig eleştirilmeye devam ediliyor. Bu eleştirilerin yanında ortaya çıkan veriler de bu eleştirilerin haklılığını ya da tartışılırlığını bir kez daha ortaya koyuyor.
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İstatistik ve futbol araştırma şirketi Opta, Avrupa'daki futbol liglerini incelemeye aldı ve ilginç sonuçlara ulaştı.
Opta verilerine göre en iyi lig beklendiği gibi İngiltere Premier Lig'i oldu. Premier Lig'in gücü zaman zaman tartışılsa da zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.
Bir zamanlar Premier Lig'in bile önünde olduğu iddia edilen Serie A ise eski günlerine dönüş sinyali verdi. Serie A listede ikinci sırada.
3.sırada ise Almanya'dan Bundesliga var. Bundesliga, Bayern'in ambargosu ile geçen yıllarda dönem dönem farklı şampiyonluklar çıkarabiliyor.
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Messi ve Ronaldo'lu günlerinde "prime" dönemini yaşayan La Liga, eskiye dönüş sinyali verse de listede kendine dördüncü sırada yer bulabildi.
5. sırada da "Top 5 Lig" olarak adlandırılan ligleri tamamlayan Fransa Ligue 1 yer alıyor.
Top 5'i Brezilya, portekiz, Belçike, ABD, Arjantin, Danimarka, Hollanda, Meksika, Çekya ve Polonya'nın en üst ligleri takip etti.
Süper Lig ise bu listede 18.sırada yer aldı. 18.sıradaki Süper Lig'i geçen liglerin yanında dikkat çekici bir istatistik daha ortaya çıktı.
İngiltere'de Premier Lig'in bir altındaki İngiltere Championship 10.sırada yer aldı. 17.sırayı ise Almanya'dan Bundesliga 2 aldı.
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Süper Lig'in iki "alt lige" geçilmesi eleştiri alırken, Avrupa'daki sıralaması da yeniden tartışma konusu oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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