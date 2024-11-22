Opta Verileriyle Yapılan Sıralamada Süper Lig, Bundesliga 2'nin Gerisine Düştü

Süper Lig'de oynanan futboldan, alınan kararlardan, yaşananlardan memnun olan birini görmek mümkün değil. Her takım kendi cephesinden eleştiriler getiriyor. Avrupa'da takımlarımızın aldığı sonuçlar zaman zaman eleştirileri yeniden hatırlatıyor. Opta Araştırma ve istatistik şirketi de bu konuyla ilgili ilginç bir istatistik paylaştı. Opta'ya göre Süper Lig, Avrupa'da bir çok ligin gerisine düştü.