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Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2024 - 16:09

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?

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Çok iyi ortam!

Çok iyi ortam!
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Başlayalım.

Başlayalım.
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Etsiz derken fazla etsiz.

Etsiz derken fazla etsiz.
twitter.com

Tarihten ders alanlar.

Tarihten ders alanlar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Artı demek pozitif demek.

Artı demek pozitif demek.
twitter.com

Şoför?

Şoför?
twitter.com

Duble şaka yapmış bir de.

Duble şaka yapmış bir de.
twitter.com

👇

👇
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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