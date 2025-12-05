Bu Testte 15/15 Yapmak Çok Kolay!
Genel kültür bazen bir ceviz kabuğunun içindeki minik evreni andırır: içine baktıkça genişler, genişledikçe yeni sorulara kapı açar. Bu test, sana hem “ne kadar biliyorum?” hissini verecek hem de küçük bir meydan okuma fısıldayacak. Sorular tanıdık, cevaplar yakın… Bakalım gerçekten 15/15 yapabilecek misin?
1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
2. Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu “Son Akşam Yemeği” hangi ülkededir?
3. Güneş’e en yakın gezegen hangisidir?
4. Shakespeare hangi ülkenin yazarıdır?
5. Hangi ülkenin bayrağında beyaz bir haç bulunur?
6. Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü ili hangisidir?
7. Hangi gezegen halkalarıyla ünlüdür?
8. Türkiye’de kaç coğrafi bölge vardır?
9. Hangi hayvanın üç kalbi vardır?
10. Japonya’nın para birimi nedir?
11. Hangi ülke “Güneşin Doğduğu Ülke” olarak bilinir?
12. Hangi sanatçı “Yıldızlı Gece” tablosunu yapmıştır?
13. Hangi ülke çikolatasıyla ünlüdür?
14. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerededir?
15. Ay’daki yer çekimi Dünya’nın yaklaşık kaçta biridir?
