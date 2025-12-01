onedio
Bu Test Onun Seni Düşünüp Düşünmediğini Söylüyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 15:01

Bazen bir isim zihninde kendiliğinden belirir, bazen bir duygu kulağının arkasına ilişir. İçten içe “O da beni düşünüyor mu?” diye sormanın zamanı geldi. Bu test, sezgilerini, kalbinde kalan izleri ve karşı taraftan gelen görünmez sinyalleri yoklayarak sana bu sorunun cevabını daha berrak bir pencereden gösterecek.

Hadi teste!

1. Son zamanlarda birinin seni düşündüğüne dair içinden geçen sezgiler ne kadar güçlü?

2. O kişinin adını duyduğunda bedeninde nasıl bir tepki oluyor?

3. O kişiyle ilgili tesadüfler son zamanlarda ne kadar sık karşına çıkıyor?

4. O kişiyle bir konuşma yaşadığında iletişim sonrası sende nasıl bir iz kalıyor?

5. Onun sosyal medya hareketlerini fark ettiğinde ne düşünüyorsun?

6. O kişi seni düşündüğünde bunu hissedebileceğine inanıyor musun?

7. Son zamanlarda aklına gelme sıklığı nasıl?

8. Onunla ilgili gördüğün rüyalar var mı?

9. O kişi seninle iletişime geçtiğinde bunu neye bağlıyorsun?

10. Seni düşündüğünü gösteren küçük işaretleri fark ettiğinde yaklaşımın nasıl?

O seni sürekli düşünüyor!

Aranızda görünmeyen ama yoğun bir iletişim hattı var gibi. Sorulara verdiğin cevaplar, karşı tarafın seni zihninde canlı tuttuğunu, seni merak ettiğini ve hatta hislerini bastırmaya çalışsa bile aklından çıkarmadığını gösteriyor. Bu bağ yalnızca anlık bir düşünceden ibaret değil; hafif bir özlem, küçük bir çekim ve tekrar tekrar dönen bir dikkat hâli var. Yakında senden bir adım, bir karşılaşma ya da bir işaret bekleyen bir enerji hissediliyor. Bu durum, seni düşündüğünün güçlü bir göstergesi.

O seni ara ara düşünüyor!

Seni tamamen unutmamış, ama sürekli zihninde dönen bir görüntün de yok. Daha çok belirli anlarda, tetiklenen duygularda, duyduğu bir şarkıda veya karşısına çıkan bir şeyde aklına geliyorsun. Bu, ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor—bağınız zaman zaman kıpırdanıyor. Gelecekte küçük adımlarla güçlenen bir iletişim yolu açılabilir. Denge hâkim: ne çok yoğun, ne de tamamen kopuk.

O seni pek düşünmüyor!

Cevapların, düşüncelerin daha çok sende yoğunlaştığını işaret ediyor. Karşı taraf seni düşünüyor olabilir, ancak bu çok belirgin bir enerji taşımıyor. Bağ daha çok senin iç dünyanda canlı. Aranızdaki iletişim netleştiğinde, karşı tarafın duygularının gerçek yönünü daha iyi görebilirsin. Bu bir “negatif” durum değil—yalnızca henüz şekillenmemiş, belki de adım bekleyen bir enerji.

O seni hiç düşünmüyor!

Cevapların, karşı tarafın zihninde seninle ilgili belirgin bir hareketlilik olmadığını gösteriyor. Bu, tamamen kapıların kapalı olduğu anlamına gelmiyor; sadece şu an aktif bir düşünce ya da duygusal dalga yok. Enerji daha çok sende toplanmış durumda. Eğer bu kişiyle bir gelecek olasılığı görmek istiyorsan, duygusal dengeyi toparladığında, gündemi değiştirebilir veya yeni biri senin yaşam alanına daha iyi oturabilir. Bu bir bitiş değil, yön değişikliği.

