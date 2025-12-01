Aranızda görünmeyen ama yoğun bir iletişim hattı var gibi. Sorulara verdiğin cevaplar, karşı tarafın seni zihninde canlı tuttuğunu, seni merak ettiğini ve hatta hislerini bastırmaya çalışsa bile aklından çıkarmadığını gösteriyor. Bu bağ yalnızca anlık bir düşünceden ibaret değil; hafif bir özlem, küçük bir çekim ve tekrar tekrar dönen bir dikkat hâli var. Yakında senden bir adım, bir karşılaşma ya da bir işaret bekleyen bir enerji hissediliyor. Bu durum, seni düşündüğünün güçlü bir göstergesi.