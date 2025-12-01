Bu Test Onun Seni Düşünüp Düşünmediğini Söylüyor!
Bazen bir isim zihninde kendiliğinden belirir, bazen bir duygu kulağının arkasına ilişir. İçten içe “O da beni düşünüyor mu?” diye sormanın zamanı geldi. Bu test, sezgilerini, kalbinde kalan izleri ve karşı taraftan gelen görünmez sinyalleri yoklayarak sana bu sorunun cevabını daha berrak bir pencereden gösterecek.
Hadi teste!
1. Son zamanlarda birinin seni düşündüğüne dair içinden geçen sezgiler ne kadar güçlü?
2. O kişinin adını duyduğunda bedeninde nasıl bir tepki oluyor?
3. O kişiyle ilgili tesadüfler son zamanlarda ne kadar sık karşına çıkıyor?
4. O kişiyle bir konuşma yaşadığında iletişim sonrası sende nasıl bir iz kalıyor?
5. Onun sosyal medya hareketlerini fark ettiğinde ne düşünüyorsun?
6. O kişi seni düşündüğünde bunu hissedebileceğine inanıyor musun?
7. Son zamanlarda aklına gelme sıklığı nasıl?
8. Onunla ilgili gördüğün rüyalar var mı?
9. O kişi seninle iletişime geçtiğinde bunu neye bağlıyorsun?
10. Seni düşündüğünü gösteren küçük işaretleri fark ettiğinde yaklaşımın nasıl?
O seni sürekli düşünüyor!
O seni ara ara düşünüyor!
O seni pek düşünmüyor!
O seni hiç düşünmüyor!
