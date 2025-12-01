Geçmişin Geleceğini Nasıl Etkiliyor?
Her adımımızın ardında bıraktığı gölgeler vardır; bazıları koruyucu, bazıları öğretici, bazılarıysa bizi fark ettirmeden yönlendiren pusular gibidir. Bu test, geçmişinin bugününü ve geleceğini hangi tonda etkilediğini anlaman için hazırlanmış bir iç yolculuk daveti. Sakin bir nefes al; cevapladıkça kendi zaman çizginde küçük ışıklar yanacak.
Hadi teste!
1. Geçmişte yaptığın hataları düşündüğünde hissettiğin duygu ne?
2. Geçmişindeki biri seni arasa ne hissedersin?
3. Eski ilişkilerden öğrendiklerine yaklaşımın ne?
4. Geçmişten biriyle konuşurken iç sesin ne olur?
5. Eski kararlarını nasıl değerlendiriyorsun?
6. Geleceğe dair plan yaparken geçmişin sesini ne kadar duyarsın?
7. İnsanlarla ilk tanışmalarında geçmiş deneyimlerin etkisi ne?
8. Geçmişteki bir başarısızlık seni motive eder mi?
9. Geçmişte seni kıran kişilere bakışın ne?
10. Geçmişi geride bırakma becerin ne?
Geçmişin geleceğini olumlu etkiliyor!
Geçmişin geleceğine gölge bırakıyor!
Geçmişin geleceğini yönlendiriyor!
Geçmişin geleceğine kök salmış durumda!
