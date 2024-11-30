Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geçen haftaları bir bir sayarken Kasım ayını da deviriyoruz. Neyse ki sosyal medyada goygoy paylaşımları yaparak yüzümüzü güldürenler var da zamanın akıp gitmesi pek de üzmüyor. Yoksa ne yapardık biz? Üzücü gündem haberleri arasında kendimize gelemezdik muhtemelen. Kasım ayının son haftasında yüzleri güldürme sırası bize geldi, hem de yemekli tweetlerle!
Gelin, haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine bakalım.
Şu konuya bir açıklık getirelim önce!
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Anlaşılan o ki daha gençsin. Kabak tatlısını sevecek olgunlağa erişememişsin.
Doyarım ben aslında.
Fasfakir pasta. Fakfakir.
"Bebeğim sorun ne? Triceramisuna dokunmamışsın."
👇🏻
Midemiz kazındı ne yapalım.
👇🏻
Modayı takip etmek deyince de bizzz.
Turşular ne zaman olur tahmini?
Hayır denilmeyecek o teklif.
👇🏻
Ne çektin be Fener.
Yanında bir bardak çayla harika giderdi.
Sınıfsaldır mesela.
Yok canım ben çaya şeker atmıyorum.
👇🏻
Eşit ağırlık veya dil sınıfı olduğuna yemin edebilirim.
👇🏻
Bu kalbini pişiren anne değil mi?
👇🏻
Yukarıdaki teyzeye hediye edebilir miyiz bu halıyı?
Arada bazı boşluklar var. Olmamış bu harita.
Haftaya görüşmek üzere!
Afiyetle kalın.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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