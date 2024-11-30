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Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 12:36

Geçen haftaları bir bir sayarken Kasım ayını da deviriyoruz. Neyse ki sosyal medyada goygoy paylaşımları yaparak yüzümüzü güldürenler var da zamanın akıp gitmesi pek de üzmüyor. Yoksa ne yapardık biz? Üzücü gündem haberleri arasında kendimize gelemezdik muhtemelen. Kasım ayının son haftasında yüzleri güldürme sırası bize geldi, hem de yemekli tweetlerle!

Gelin, haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine bakalım.

Şu konuya bir açıklık getirelim önce!

Şu konuya bir açıklık getirelim önce!
twitter.com

Anlaşılan o ki daha gençsin. Kabak tatlısını sevecek olgunlağa erişememişsin.

Anlaşılan o ki daha gençsin. Kabak tatlısını sevecek olgunlağa erişememişsin.
twitter.com

Doyarım ben aslında.

Doyarım ben aslında.
twitter.com

Fasfakir pasta. Fakfakir.

Fasfakir pasta. Fakfakir.
twitter.com

"Bebeğim sorun ne? Triceramisuna dokunmamışsın."

"Bebeğim sorun ne? Triceramisuna dokunmamışsın."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Midemiz kazındı ne yapalım.

Midemiz kazındı ne yapalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Modayı takip etmek deyince de bizzz.

Modayı takip etmek deyince de bizzz.
twitter.com

Turşular ne zaman olur tahmini?

Turşular ne zaman olur tahmini?
twitter.com

Hayır denilmeyecek o teklif.

Hayır denilmeyecek o teklif.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ne çektin be Fener.

Ne çektin be Fener.
twitter.com

Yanında bir bardak çayla harika giderdi.

Yanında bir bardak çayla harika giderdi.
twitter.com
twitter.com

Sınıfsaldır mesela.

Sınıfsaldır mesela.
twitter.com

Yok canım ben çaya şeker atmıyorum.

Yok canım ben çaya şeker atmıyorum.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Eşit ağırlık veya dil sınıfı olduğuna yemin edebilirim.

Eşit ağırlık veya dil sınıfı olduğuna yemin edebilirim.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu kalbini pişiren anne değil mi?

Bu kalbini pişiren anne değil mi?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yukarıdaki teyzeye hediye edebilir miyiz bu halıyı?

Yukarıdaki teyzeye hediye edebilir miyiz bu halıyı?
twitter.com

Arada bazı boşluklar var. Olmamış bu harita.

Arada bazı boşluklar var. Olmamış bu harita.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Afiyetle kalın.

Afiyetle kalın.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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