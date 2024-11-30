Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Geçen haftaları bir bir sayarken Kasım ayını da deviriyoruz. Neyse ki sosyal medyada goygoy paylaşımları yaparak yüzümüzü güldürenler var da zamanın akıp gitmesi pek de üzmüyor. Yoksa ne yapardık biz? Üzücü gündem haberleri arasında kendimize gelemezdik muhtemelen. Kasım ayının son haftasında yüzleri güldürme sırası bize geldi, hem de yemekli tweetlerle!

Gelin, haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine bakalım.