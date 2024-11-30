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Termometreler Eksi 20 Dereceyi Gördü: Türkiye'den Buzdan Şehir Manzaraları

Termometreler Eksi 20 Dereceyi Gördü: Türkiye'den Buzdan Şehir Manzaraları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 12:49

Ülkenin batısında sıcaklıklar 19 dereceyi görürken doğusu dondurucu soğuklara teslim oldu. Eksi 20 dereceyi bulan soğukluklarla kentler kar altında altında. Kentlerde sular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yoğun kar yağışının yerini buz gibi havaya bırakan Erzurum’da gece termometrelerin eksi 20 dereceyi görmesiyle kent bölgenin en soğuk noktası oldu. Pek çok vatandaş arabasına battaniye örterek soğuk havadan korumaya çalıştı. 

İşte ülkenin doğusundan kar manzaraları❄️

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Türkiye’nin bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanırken bir bölümünde ise soğuk havalar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye’nin bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanırken bir bölümünde ise soğuk havalar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin doğusu dondurucu soğuklara teslim oldu, kar yağışı kentleri esir aldı. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan soğuk havalardan nasibini alan kentlerin başında geliyor.

Ülkenin doğusu dondurucu soğuklara teslim oldu, kar yağışı kentleri esir aldı. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan soğuk havalardan nasibini alan kentlerin başında geliyor.

Erzurum’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte termometreler gece eksi 20 dereceyi gördü. Erzurum bölgenin en soğuk kenti oldu.

Erzurum’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte termometreler gece eksi 20 dereceyi gördü. Erzurum bölgenin en soğuk kenti oldu.

Kars ve Ardahan’da gece termometreler sıfırın altında 10 dereceye düştü. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan koruma önlemi olarak battaniye ve brandalara başvurdu.

Kars ve Ardahan’da gece termometreler sıfırın altında 10 dereceye düştü. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan koruma önlemi olarak battaniye ve brandalara başvurdu.

Dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri olumsuz bir durumun yaşanmaması için cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı.

Dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri olumsuz bir durumun yaşanmaması için cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı.
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İşte soğuğu iliklerimize kadar hissetirecek kar manzaraları❄️

İşte soğuğu iliklerimize kadar hissetirecek kar manzaraları❄️

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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