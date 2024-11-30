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Prof. Dr. Orhan Şen 'Maske Takın' Diyerek Uyardı: Azot Dioksit Geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen 'Maske Takın' Diyerek Uyardı: Azot Dioksit Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 10:24

La Nina soğuklarının etkisine girmeye başlayan ülkemizde hava durumu yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftasonu için bir uyarıda bulundu. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı yapıldı. Puslu hava ve kötü koku olacağının altı çizilirken Prof. Dr. Orhan Şen de 'maske' uyarısı yaptı. Şen, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlere dikkat çekti.

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Türkiye, son 60 yılın en soğuk kışlarından birine hazırlanıyor. La Nina soğuklarının görüleceği bu kış, Meterolojiden uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

Türkiye, son 60 yılın en soğuk kışlarından birine hazırlanıyor. La Nina soğuklarının görüleceği bu kış, Meterolojiden uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son olarak 'azot dioksit' uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son olarak 'azot dioksit' uyarısı yaptı.

Batı bölgelerinden yurda giriş yapan havanın birçok şehri etkisi altına alacağı açıklandı. Yüksek basınçlı hava, yüksek oranda pusa da sebep olacak.

Puslu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku da hissedilecek.

Puslu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku da hissedilecek.

Klora benzeyen kötü bir kokuya sebep olan gazın zehirli olduğunun da altı çiziliyor. Bu noktada Prof. Dr. Orhan Şen'den de bir uyarı geldi. 

Orhan Şen özellikle 'trafigin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerine' dikkat çekti.

"Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömür yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takn, N95"

"Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömür yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takn, N95"

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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