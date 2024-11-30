Prof. Dr. Orhan Şen 'Maske Takın' Diyerek Uyardı: Azot Dioksit Geliyor

La Nina soğuklarının etkisine girmeye başlayan ülkemizde hava durumu yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftasonu için bir uyarıda bulundu. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı yapıldı. Puslu hava ve kötü koku olacağının altı çizilirken Prof. Dr. Orhan Şen de 'maske' uyarısı yaptı. Şen, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlere dikkat çekti.