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Vahşi Kelebek Sen misin? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı'ndan Paylaşılan Sahnenin Prens Benzerliği Dikkat Çekti

Vahşi Kelebek Sen misin? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı'ndan Paylaşılan Sahnenin Prens Benzerliği Dikkat Çekti

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.01.2025 - 19:26

Mert Turak, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Pelin Karahan, İnci Türkan, Keremcem ve Ada Erma gibi isimlerin rol aldığı Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi kadrosuyla dikkat çekmişti. 24 Ocak'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmden tanıtım sahneleri gelmeye devam ediyor. 'Vikingler 'Paylaşmak Hep Kolay Gelir' şarkısı ile yolculuğa hazır!' diyerek izleyiciyle paylaşılan bir sahne dikkat çekti. Sahnede Engin Altan Düzyatan'ın seslendirdiği şarkı, Prens'in meşhur Kaptan Vahşi Kelebek şarkısına ve dizide seslendirildiği sahneye benzetildi.

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Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi ünlü isimlerin rol aldığı geniş kadrosu ve ilgi çeken konusuyla konuşulmuştu.

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi ünlü isimlerin rol aldığı geniş kadrosu ve ilgi çeken konusuyla konuşulmuştu.

Filmde babaannesinin rahatsızlığı yüzünden onu kaybetme korkusu yaşayan küçük bir kızın durumu kabullenmek yerine bilinçaltının da eşlik ettiği sihirli bir masal yolculuğuna çıkması anlatılıyor.

Filmde babaannesinin rahatsızlığı yüzünden onu kaybetme korkusu yaşayan küçük bir kızın durumu kabullenmek yerine bilinçaltının da eşlik ettiği sihirli bir masal yolculuğuna çıkması anlatılıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı film, 24 Ocak'ta sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı film, 24 Ocak'ta sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmden paylaşılan bir sahne, Prens dizisinde Kaptan Vahşi Kelebek şarkısının söylendiği sahneye çok benzetildi. Hatta şarkı da benziyor denebilir...

Kararı size bırakalım: Sizce benziyor mu?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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