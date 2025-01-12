Tekelleşme İddiaları Sonrası Yetenekli Olduğu Halde Değeri Bilinmeyen Oyuncular Gündeme Geldi!

Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonucu dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları gündeme geldi. Pek çok oyuncunun açıklama yaptığı konuda tekelleşme olduğunu destekleyenler kadar bu durumu reddedenler de oldu. İddiaların her geçen gün güçlendiği konu üzerine bir X kullanıcısı, takipçilerine 'yetenekli olduğu halde değeri bilinmeyen oyuncuları' sordu. Bakalım hangi isimler yeniden gündeme gelmiş?

Kaynak: @Meryaedit