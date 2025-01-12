Tekelleşme İddiaları Sonrası Yetenekli Olduğu Halde Değeri Bilinmeyen Oyuncular Gündeme Geldi!
Tekelleşme İddiaları Sonrası Yetenekli Olduğu Halde Değeri Bilinmeyen Oyuncular Gündeme Geldi!
Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonucu dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları gündeme geldi. Pek çok oyuncunun açıklama yaptığı konuda tekelleşme olduğunu destekleyenler kadar bu durumu reddedenler de oldu. İddiaların her geçen gün güçlendiği konu üzerine bir X kullanıcısı, takipçilerine 'yetenekli olduğu halde değeri bilinmeyen oyuncuları' sordu. Bakalım hangi isimler yeniden gündeme gelmiş?
Kaynak: @Meryaedit
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Türkiye son günlerde Rekabet Kurumu'nun açtığı haksız rekabet soruşturması sonucu bazı oyuncuların sektörde daha fazla yer bulması ve "tekelleşme" iddialarıyla çalkanalıyor.
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Tekelleşme iddialarına dair pek çok oyuncu açıklamada bulundu. Bahsi geçen yapım şirketini destekleyen ve iddiaları yalanlayan oyuncular kadar, iddiaların doğru olduğunu söyleyen isimler de tartışmalara katıldı.
Bu iddiaların ardından @Meryaedit adlı X kullanıcısı, yetenekli olduğu halde değeri bilinmeyen oyuncuları sordu.
Bu soruya yüzlerce cevap geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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