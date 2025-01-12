Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Tekelleşme İddialarına Bir Yıl Önce Değinmiş!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Tekelleşme İddialarına Bir Yıl Önce Değinmiş!
Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizisi olma özelliğini koruyan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuna rağmen reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. 10 reyting bandını geçen ve her hafta çok konuşulan dizinin en sevilen karakterlerinden biri Nursema. Karaktere hayat veren Ceren Karakoç, 1 yıl önce katıldığı Gör Beni programında önemli açıklamalarda bulunmuş.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti ekranların en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
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10 reyting barajını bu sezon da defalarca geçen dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri Nursema karakteri.
Ceren Karakoç'un canlandırdığı karakter hem dobra hem de doğallığı sebebiyle izleyici ile arasında ayrı bir bağ kurulmuş durumda.
Karaktere hayat veren Ceren Karakoç da diziyle birlikte kariyer basamaklarını hızlıca yükselmiş ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
Ünlü oyuncu bu kez dizideki karakteriyle değil, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi.
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Son günlerde ülke gündemine bomba gibi düşen "tekelleşme" iddiası pek çok oyuncunun dahil olduğu bir konu haline gelmiş, iddiaları yalanlayanlar kadar doğruluğu konusunda ısrarcı olanlar da ortaya çıkmıştı.
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın programı Gör Beni'ye katılmış ve bu günler için çok önceden yorumunu yapmış.
"No name" olarak kendisine şans verilmediğini dile getiren Ceren Karakoç, İstanbul'da oyunculuğa başlama sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsetmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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